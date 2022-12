Noi prevederi referitoare la acordarea concediului și indemnizației de creștere a copilului. Intră în vigoare din 2023

Ordonanța care vizează toate acest lucruri a apărut în Monitorul Oficial pe data de 7 decembrie, însă prevederile se vor aplica în cel mult 60 de zile, după apariția normelor de aplicare. Legislația a fost modificată pentru a asigura transpunerea Directivei (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.

Noi prevederi pentru acordarea concediului și indemnizației de creștere

Astfel, noile prevederi vor introduce un concediu de acomodare, adică o perioadă asimilată activității pentru a îndeplini condiția celor minimum 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului.

Se vor putea recunoaște venituri din străinătate obținute simultan cu cele din țară, singura condiție fiind aceea ca perioadele de activitate și veniturile să nu se suprapună în decursul aceleiași luni.

De asemenea, beneficiarul indemnizației va avea dreptul să solicite recalcularea cuantumului indemnizației pe baza unor hotărâri judecătorești definitive, adeverințe sau alte acte prin care au fost rectificate veniturile care au stat la baza acordării dreptului la indemnizație. Mai mult, se vor putea acorda diferențe din urmă în cazul indemnizațiilor unde beneficiarul a câștigat dreptul la recalcularea acestora.

Se va introduce și obligația de a anunța angajatorul cu minimum zece zile înainte, cu privire la perioada preconizată pentru concediul de creștere al copilului.

Totodată, se introduce extinderea perioadei netransferabile de concediu în cazul celuilalt părinte care nu a solicitat inițial dreptul, de la cel puțin o lună, cum e acum, la cel puțin două luni din perioada totală a concediului.

A fost clarificat aspectul că indemnizaţia și concediul pentru creşterea copilului sau stimulentului de inserţie se acordă persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită acest lucru.

O altă prevedere ce va intra în vigoare de anul viitor are în vedere ideea că cel care se întoarce la locul de muncă și cere un stimulent de inserție are dreptul de a beneficia de aceleași condiții de muncă de care avea parte înainte de a intra în concediul de creșterea a copilului, potrivit avocatnet.ro.