Noi dezvăluiri cu privire la relația dintre Tora Vasilescu şi Alain Vrdoljak. Amănunte incredibile despre fostul soţ croat

Tora Vasilescu și Alain Vrdoljak s-au cunoscut în 1991 și s-au căsătorit în 1994. El e croat de origine, dar de la 19 ani a locuit la Paris unde a studiat şi a obţinut cetățenie. Actrița a vorbit într-un interviu recent despre relația tumultuoasă pe care a avut-o cu el.

„După Revoluție am format o familie. El e croat de origine, dar de la 19 ani rămas la Paris, la studii, și de 30 și ceva de ani e cetățean francez. Știi că bărbații croați au o genă așa, sunt foarte înalți toți. El a fost sportiv de performanță. A mai pus pe el, ca toți sportivii care au făcut înot, polo, și prima caracteristică așa, când vorbesc despre el, spun că are o inimă foarte bună.

Și multe i se iartă omului cu inima bună! Are talent. A umblat în toată lumea, iar bunica lui este de origine italiană. Se vorbea în casă italiană. Deci vorbește italiană, franceză, vorbește și limbile slave… Vorbea mult mai bine și româna, între timp a început să mai greșească cuvintele, pentru că, atunci când a învățat limba română, nu avea mintea odihnită, îi spun în glumă! Și, cu timpul, uităm mai ușor, mai ales dacă nu e limba maternă”, a relatat Tora Vasilescu.

Tora Vasilescu, despre prima vizită în Croația

Actrița a povestit despre prima sa vizită în Croaţia: „Eu am fost la mare, la Split. E foarte frumos. Cum e zona meridională cu florile acelea bougainvillea. Soacra mea s-a născut pe o insulă care aparținea de Italia și se numea Insula de vis. Și chiar așa era. Eu am cunoscut-o pe soacra mea, dar pe socrul meu nu am mai apucat să îl cunosc.

Pentru că eu aveam 39 de ani când m-am cunoscut cu soțul meu, el avea 42 și jumătate. Este o diferență de trei ani și jumătate între noi, iar eu consider că este bună diferența aceasta. Când diferența e prea mare, am multe păreri în acest sens, dar nu vreau să supăr pe nimeni. La tinerețe, altfel simți dragostea, cum să spun, e hormonală, atracția aceasta dumnezeiască – iubirea.

Pentru că iubire nu înseamnă numai sex. Iubirea e plimbarea de mână într-un parc, visarea, poezia, schimbul de energie, chimia aceea extraordinară. Și să te privezi de asta ca să ajungi la proverbul românesc: „Să găsesc unul bătrân și bogat ca să se termine repede și să îi iau averea. Știți că există această replică? Am auzit-o de atâtea ori. În concluzie, în pierdere e fata tânără într-o astfel de relație”.

Croatul a mai stat cu o femeie 10 ani. Cu Tora Vasilescu 30 de ani

Cu privire la trecutul soțului croat, Tora Vasilescu a mărturisit: „A locuit cu o femeie 10 ani, cu alta încă 10 ani. Uite, la mine au trecut 30 de ani. Mi-a povestit că în Africa a fost o dată la un șaman, la o ghicitoare, și i-a spus că o să se căsătorească cu o femeie dintr-o țară la care nu se gândea niciodată. Ei, la România nu se gândise niciodată. Dar eu, în primele secunde când l-am văzut, am simtit că e omul meu. Femeia are intuiție, nu glumă”.

Actriţa nu a vrut să vorbească despre primul soț: „Nu vreau să mai discut despre el. Încă mai sunt lucruri pe care nu le-am putut ierta, și atunci mi-am propus să le uit, și chiar am reusit. E mai ușor și mai important ca un actor să aibă un partener de viață din aceeași breaslă? Eu am lucrat foarte bine cu el, cu soțul meu care era regizor.

Ne înțelegeam foarte bine din punct de vedere profesional, intuitiv. Dar fiecare de la caz la caz. E, într-adevăr, periculos să te măriți tu, o fată tânără, cu un regizor; că sigur mai târziu va căuta alta mai tânără. Pintilie spunea o vorbă de duh: „Ar fi bine să ne îndrăgostim la tinerețe, să ne despărțim, să ne întâlnim la bătrânețe. Să nu ne facem bătrânețea singuri”, a povestit Tora Vasilescu pentru viva.ro.