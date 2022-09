Actrița Tora Vasilescu se revoltă: „Am o pensie rușinoasă. Mulţi români îşi vor pune facturile în sicrie”

„Mesajul meu este că românii nu pot plăti aceste facturi. Mulţi români îşi vor pune facturile în sicrie”, a spus actrița Tora Vasilescu în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3 CNN.

„Nu am ieșit să vorbesc despre problemele mele. Mesajul e că românii nu-și pot plăti facturile din salariu sau din pensii. Este exclus! De 3 ori au evaluat. Prima a fost de 5.000, a doua de 1.700 a treia de 7.000 de lei. Nu au spus nimic. Ce, ei vorbesc cu noi? Suntem cantitate neglijabilă, normal! Îți vine factura și plătește”, a s-a revoltat marea actriță.

Ce le transmite guvernanţilor

Tora Vasilescu le transmite guvernanților să găsească alte soluţii pentru a face economie la curent, nu pe spatele românilor.

„Am grădină, e adevărat, am solar, muncesc și îmi pun la congelator legumele toată vara. Acum ce să fac? Să renunț, să scot congelatorul? Să scoată ei cu vaccinurile care nu mai sunt bune!

Să facă economie din aceste lucruri, să facă economie din smecherii care au luat electricitatea ieftin şi au vândut-o scump. Vorbesc în numele oamenilor. Îmi pare rău că nu pot controla emoția. Mi-a ajuns aici, mi-a rămas în gât”, a mai spus actrița Tora Vasilescu.

Tora Vasilescu, despre pensia ruşioasă pe care o are

Celebra actriţă s-a arătat revoltată faţă de situaţia în care au ajuns pensionarii în România spunând că e timpul ca nimeni să nu mai tacă: „Eu zic să ieșim tare cu gura, pentru că altfel vor vedea că românii sunt proști și plătesc”.

„E adevărat că am o pensie rușinoasă. Așa ne-au răsplătit pentru faptul că am fost soldățeii în serviciul comandant? Am 2.350 de lei pensie de la teatru. Într-o țară misogină, asta e situația. Noroc că mi s-a pus un microfon în gură și am avut ocazia. Dar ce facem? Ce fac bătrânele de pe strada mea? Oamenii pentru care am jucat și am adus bucurie. Mă rog, suntem ultimi mohicani. O să accept totul, o să mă duc împăcată la destinația finală. Ce pot să fac mai mult?

Eu zic să ieșim tare cu gura, pentru că altfel vor vedea că românii sunt proști și plătesc, acceptă toate lucrurile astea, cum a fost și eu proastă, pentru că așa am trăit în comunism. A trebuit să fiu proastă. A trebuit să tac din gură. Nu contează inteligența ta, nu contează puterea ta ca femeie. Într-o țară misogină, asta e situația! În fața regizorilor, trebuia să facem sluj. Dar să nu credeți că o femeie în vârstă nu adună destulă inteligență ca într-o zi să poată să spună!

Mulţi români îşi vor pune facturile în sicrie. Nu sunt totul între ghete şi pălărie. Toţi ne naștem eroi, dar într-o zi vom pleca. Mulţi români îşi vor pune facturile în sicrie. Mi-au spus în pandemie să mă spăl mai des. Domne’ poate m-am spălat mai des, am cheltuit electricitate. Acum să mă spăl cu soţul împreună sau cu cine oi putea.. E o glumă… E o mafie întreagă, că de aia se apără între ei! Domne’ nu vă gândiți la țara asta? Nu vă gândiți că au murit degeaba bunicii, strămoșii noștri, că generația mea, că generația părinților tăi au construit România”, a mai povestit actriţa.

Tora Vasilescu: „Nu vă e rușine să ne aduceți în halul ăsta?”

„Mi-e teamă că voi plăti iar cu frigul. Am jucat în săli friguroase. Domne’, dar n-a fost chiar atât de rău. Eram tânără, rezistam. Acum încep durerile de oase la frig. Nu vreau să mai trăiesc așa, în frig.

Suntem atât de mici. Jocurile sunt în afara noastră. Vorbesc pentru că mi-ar fi rușine să văd adevărul, să știu adevărul și să continui să mint. Mie mi-a fi rușine de mine. Nu vreau ca viața mea, la final, să spun a fost o minciună. Măcar să-mi păstrez curățenia caracterului și să duc aceste informații ca co-creatoare, că asta facem noi. Ducem informațiile și sentimentele noastre la Creator.

Eu așa cred, altfel e inutilă creaţia dacă ajung doar la un mormânt. Nu îmi vine în cap decât să mă duc în copilărie și să recit poeziile din Coșbuc, acelea cu Flămând şi gol. O ştiţi. Mesajul meu este că românii nu pot plăti”, a spus actriţa Tora Vasilescu în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN.