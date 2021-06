Noi detalii au ieșit la iveală despre cazul celor trei persoane care au fost ucise, în localitatea Ardea, aflată în apropierea Romei, de către un tânăr cu probleme psihice. Evenimentul Zilei a scris, duminică, despre situația celor doi copii, în vârstă de cinci ani, respectiv zece ani, care au fost împușcați alături de un vârstnic de 74 de ani, într-un parc din consorțiul Colle Romito.

Copiii au fost împușcați în inimă și gât

Potrivit ultimelor informații, cei doi copii se jucau într-un parc din apropierea casei. Atacatorul victimelor, pe nume Andrea Pignani, locuia și el în aceeași zonă în care trăiau cei doi minori.

După ce a ajuns în parc și a scos arma, copiii, speriați, au început să țipe. În acel moment, tânărul în vârstă de 34 de ani a tras patru focuri de armă, potrivit martorilor evenimentului, și i-a împușcat pe minori în inimă și gât.

La fața locului a intervenit un vârstnic de 75 de ani, care a sărit în ajutorul copiilor, însă atacatorul l-a împușcat și pe el.

„Am auzit patru împușcături și m-am uitat pe fereastră. Am văzut copiii la pământ, apoi un bărbat în vârstă venind cu bicicleta. Atacatorul a mai tras două focuri, apoi a plecat spre casa lui”, a declarat Marco, un bărbat care locuiește într-un apartament cu vedere spre parc.

„Când am auzit împuşcăturile, am crezut că este o petardă explodată de un copil. Apoi ne-am apropiat și am realizat că erau focuri de armă. Am chemat imediat poliția. Apoi am trimis un SMS tututor celor care locuiesc în ansamblul de locuinţe şi le-am spus să rămână în case. Din fericire, mulți dintre ei erau la malul mării”, a spus Romano Catino, președintele ansamblului rezidenţial Colle Romito.

Medicii nu au mai putut salva victimele

Două elicoptere s-au deplasat la fața locului pentru a interveni spre a salva victimele. Medicii, însă, nu au mai putut salva victimele.

„Au fost încercări repetate de resuscitare, însă fără succes. Sunt profund îndurerat pentru ceea ce s-a întâmplat. Transmit condoleanţe familiei și întregii comunități din Ardea, care astăzi se confruntă cu un doliu teribil”, a afirmat Alessio D’Amato, consilierul pentru sănătate din regiunea Lazio. Sonia di Gennaro, bunica din partea mamei celor doi copilași, acuză că autoritățile medicale au ajuns prea târziu la locul tragediei. „Ambulanța a sosit prea târziu, a durat o jumătate de oră. Erau doi copii politicoși și respectuoși. Ieri, Daniel, cel mai mare, a venit la mine acasă și a plecat fără să-și ia rămas bun. Dar s-a întors și mi-a dat un pupic”, a mărturisit cu ochii în lacrimi Sonia di Gennaro.

Atacatorul a fost găsit mort în dormitor

După ce le-a omorât pe cele trei persoane, tânărul s-a baricadat în propria locuință. Potrivit ultimelor informații, acesta locuia împreună cu mama sa.

La locuința tânărului, în urma alertelor, s-a deplasat mai mulți carabinieri, agenții forțelor speciale de intervenție și militari. Aceștia au încercat să-l convingă să le permită să intre în casă sau să iasă din proprie inițiativă din imobilul în care se afla.

După trei ore, la 15.45, autoritățile au intrat în locuința în care atacatorul s-a baricadat, însă l-au găsit mort în dormitor. Bărbatul era cunoscut în zonă pentru mai multe fapte de hărţuire, multe dintre ele fiind deja raportate oamenilor legii.

Primarul Romei a transmis condoleanțe familiilor îndurerate, în urma evenimentului neplăcut. „Suntem profund întristaţi de moartea celor doi copii şi a bătrânului”, s-a exprimat Virginia Raggi, potrivit observatornews.ro.