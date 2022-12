Noi controverse după votul negativ pe Schengen. Șeful spionajului lui Putin ar fi fost văzut la Viena

O fotografie realizată într-un local din Viena, în care apare un bărbat cu trăsăturile lui Serghei Narîşkin, şeful Serviciului de Informaţii Externe al Rusiei (SVR), circulă pe rețelele de socializare. În imagine, presupusul șef al spionajului extern rus apare în compania a două femei, la un pahar cu bere.

Presupusul Serghei Narîşkin, care conduce spionajul extern al Rusiei este îmbrăcat casual, într-un pulover bleumarin și discută fără să dea impresia că ar fi îngrijorat de ceva. Aceasta în condițiile în care numele său apare pe lista persoanelor supuse sancțiunilor la nivelul Uniunii Europene și are accesul interzis pe teritoriul statelor Uniunii Europene.

Analistul Radu Tudor a comentat imaginea, spunând că Serghei Narîşkin n-ar fi avut ce căuta la Viena și că ar trebui reținut și trimis de urgență în Rusia.

„Este o informație și o fotografie bombă care circulă pe rețelele de socializare, în special pe Twitter. Este o fotografie care îl surprinde probabil pe șeful spionajului Rusiei, pe Serghei Narîşkin, pe omul de încredere a lui Vladimir Putin, într-o cafenea din Viena, pe teritoriul Uniunii Europene. Iar pe teritoriul UE, Serghei Narîşkin este pe lista sancțiunilor. În primul rând, n-ar fi trebuit să pătrundă pe teritoriul Uniunii Europene. Doi, dacă ar exista prezența șefului spionajului rus pe teritoriul Uniunii Europene, la Viena, el trebuia reținut și imediat trimis acasă. Sau, eu știu, deferit justiției”, a spus Radu Tudor.

Potrivit jurnalistului, informațiile care circulă în momentul de față, referitoare la prezența lui Serghei Narîşkin la Viena provin din surse destul de sigure. Iar acest lucru ridică o serie de semne de întrebare în legătură cu politica pe care o face Austria față de Rusia.

„Este datoria noastră să verificăm și să investigăm prezența lui Serghei Narîşkin la Viena. E de datoria noastră să vedem legăturile guvernului Austriei cu Rusia și să vedem ce anume stă în spatele unei hotărâri care a bulversat întreaga Uniune Europeane, exact așa cum își dorește Vladimir Putin”, a completat jurnalistul, conform Antena 3 CNN.

EU Sanctioned Chief of Russia’s Foreign Intelligence Service (SVR) Naryshkin was spoted with two women in Vienna yesterday. Today Chancellor of Austria Karl Nehammer offered to broker a peace deal with Russia. What kind of a genocidal grift is it? pic.twitter.com/FTm12m3lpn

— Mykhaïlo Golub (@golub) December 12, 2022