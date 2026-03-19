Noi acuzații lansate de Sebastian Ghiță: Călin Georgescu, finanțat de un milionar româno-israelian. Umbra cazului Codruț Marta

Într-o nouă înregistrare audio publicată recent de Captura.ro, reluată de România TV, Sebastian Ghiță marchează un nou atac la adresa credibilității lui Călin Georgescu. Ghiță îl acuză pe acesta că ar fi primit sume importante de bani de la omul de afaceri Elan Schwartzenberg și avertizează că urmează un scandal de proporții. Mai mult, Ghiță readuce în atenția publică dosarul dispariției lui Codruț Marta.

Anterior, Sebastian Ghiță a spus că s-a văzut în 2021 cu Călin Georgescu la Belgrad, unde acesta venise să-i ceară ajutorul. Întâlnirea a fost confirmată ulterior de Călin Georgescu.

De altfel, în direct la RTC, fostul senator PSD și membru al Comisiei SRI, Daniel Savu, a confirmat parțial, informațiile furnizate de Sebastian Ghiță.

Potrivit declarației citate, Sebastian Ghiță susține că ascensiunea și influența lui Călin Georgescu ar fi fost susținute financiar masiv de Elan Schwartzenberg (pe care îl numește ironic „Schwartzenegger”).

„Acest Călin Georgescu cred că cei mai mulți bani îi lua de la Elan Schwartzenegger. [...] Accepți, iei bani, stabilești guverne, faci aranjamente”, a afirmat Ghiță, condamnând naivitatea sau complicitatea lui Georgescu de a se asocia cu diverse personaje.

Declarația lui Sebastian Ghiță face legătura și cu unul dintre cele mai mari mistere neelucidate din România: dispariția lui Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, despre care Ghiță spune că a fost „ăla care a furat banii lui Blejnar”.

La momentul dispariției, Codruț Marta și Sorin Blejnar erau vizați de DIICOT pentru o fraudă uriașă, evaziune fiscală cu produse petroliere. Marta era considerat în cercurile anchetatorilor drept „colectorul” banilor rețelei.

Scenariul că Marta a fugit cu banii, sau a fost eliminat pentru a nu vorbi și pentru a i se lua banii, a fost mereu principala ipoteză de lucru a anchetatorilor, dar a rămas la stadiul de teorie nerezolvată.

Într-un detaliu șocant, Ghiță afirmă că a aflat direct de la „Coldifer” (o aluzie evidentă la fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea) informații despre ultimele momente în care a fost văzut Marta. Conform acestuia, Elan Schwartzenberg și fratele său ar fi fost ultimii care l-au luat pe Marta cu mașina, ducându-l la Snagov, loc din care a dispărut fără urmă.

Codruț Marta (fostul șef de cabinet al președintelui ANAF de la acea vreme, Sorin Blejnar) a dispărut misterios pe 21 mai 2012. Este un fapt documentat de anchetatori că ultima dată a fost văzut în zona vilei din Snagov a lui Elan Schwartzenberg.

Elan Schwartzenberg a fost audiat și a recunoscut public că Marta a fost la el în acea zi, dar a negat categoric orice implicare în presupusa sa ucidere.

Cadavrul lui Codruț Marta nu a fost găsit niciodată, iar un dosar de omor nu a fost trimis în instanță din lipsă de probe.

Pe lângă acuzațiile de corupție și complicitate la o posibilă crimă, Sebastian Ghiță subliniază rețeaua complexă de influență în care s-ar învârti Elan Schwartzenberg. El avertizează că apropierea lui Călin Georgescu de un om conectat la servicii de informații străine, inclusiv israeliene și rusești, va genera un cutremur pe scena publică.

„Păi tu nu știi că ăla se învârte cu toate serviciile, cu israelieni, cu ruși... Vezi scandalul ce o să iasă și cu Călin Georgescu ăsta, de nu se mai împacă om cu persoană”, a concluzionat Sebastian Ghiță.

Aceste afirmații ridică semne de întrebare majore și asociază din nou numele lui Călin Georgescu cu dosare penale nerezolvate și intrigi de spionaj. Rămâne de văzut dacă autoritățile se vor autosesiza în urma acestor declarații și cum vor reacționa persoanele vizate.

Aici puteți asculta înregistrarea, difuzată și pe România TV:

