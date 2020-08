S-a trezit cu melodia în minte, s-a dus repede la pian şi a cântat-o, pentru ca să nu uite linia melodică. Ulterior a scris versurile.

Interpretată vocal şi cu chitară acustică de Paul McCartney, acompaniat de un cvartet de coarde, „Yesterday” a devenit prima melodie din istoria pop-ului în care instrumentele clasice au fost regăsite.

Cântecul a rămas foarte cunoscut, existând peste 3.000 de cover-uri realizate după versiunea originală.

„Yesterday” a apărut pe albumul „Help!”, în Marea Britanie, în august 1965. Melodia a fost înregistrată la Abbey Road Studios în 14 iunie 1965, cu patru zile înainte de a 23-a aniversare a zilei de naştere a lui Paul McCartney.

În septembrie acelaşi an, a fost promovat ca single, urcând imediat în topurile americane şi britanice.

Cântecul a fost imprimat şi pe albumul trupei apărut în SUA „Yesterday and Today”, lansat în iunie 1966. „Yesterday” este o baladă despre destrămarea unei relaţii.

Prima variantă

Primul titlul al melodiei a fost „Scrambled Eggs”, care rima cu „Oh my baby how I love your legs”, iar Paul McCartney s-a chinuit mult, spre disperarea şi amuzamentul colegilor, să găsească un titlu potrivit.

Îşi dorea un singur cuvânt. Piesa a fost definitivată de Paul în timpul unei vacanţe în Portugalia, pe care a petrecut-o în casa lui Bruce Welch, de la Shadows.

Acesta i-a împrumutat o chitară, iar „Yesterday” s-a auzit pentru prima dată, aşa cum o ştim, în sudul Portugaliei.

