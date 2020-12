Aceasta este cea mai recentă inițiativă a companiei prin care sunt sprijinite acțiunile culturale și artistice ale anului 2020, în încercarea de a fi alături de această industrie greu încercată în perioada pandemiei. Printre proiectele culturale susținute la final de an se numără: „România de 10” lansat de artistul Damian Draghici, „Iarnă Magică” organizat de Lanto Communication și “Virtual Christmas Festival” al Orchestrei Metropolitane București.

În cadrul proiectului intitulat “România de 10” au fost filmate zece videoclipuri în care maestrul Damian Drăghici și invitații săi – artiști cunoscuți din România – reinterpretează muzică și arta tradițională românească având că fundal video peisaje pitorești din diverse regiuni ale țării. Printre invitații maestrului Damian Drăghici se numără solista Irina Rimes, actorii Bebe Cotimanis și Gruia Sandu.

“Ne onorează colaborarea cu maestrul Damian Drăghici și ne bucurăm că am putut contribui la realizarea acestui proiect emoționant mai ales în acest an special, în care pandemia ne-a obligat la izolare și multe inițiative culturale au fost anulate sau revizuite drastic. Sperăm că acordurile maestrului Drăghici și talentul invitațiilor săi ne vor ajuta să descoperim într-un mod plăcut și original frumusețile României și să ne reconectăm la tradițiile și valorile autentice ale acestui neam”, a declarat Zsolt Nagy, CEO NIRO Investment Group.

Primele filme ale campaniei, „Irina Rimes și Damian Drăghici” și „Bebe Cotimanis și Damian Drăghici” au fost lansate cu ocazia sărbătorilor de iarnă și pot fi urmărite aici:

Irina Rimes:



Bebe Cotimanis:

În cadrul unui proiect separat, NIRO Investment Grup a susținut organizarea tradiționalului concert “Iarnă Magică”, desfășurat la Ateneul Român și organizat de către asociația Lanto Communication, condusă de Dorin Ioniță.

Urmând rigorile impuse în perioada pandemiei, concertul a fost înregistrat pe 1 decembrie 2020 la Ateneul Român, protagoniști fiind, că de obicei, Orchestra Română de Tineret, dirijor Cristian Mandeal.

Ineditul din acest an al concertului „Iarnă magică” este Peer Gynt de Edvard Grieg, o compoziție muzicală scenică pentru orchestră și cor compusă de Edvard Grieg în 1874, având ca inspirație opera Peer Gynt, scrisă de către autorul norvegian Henrik Ibsen. Magia colindelor româneşti este asigurată sub semnătura inegalabilă a compozitorului Sabin Pautza, urmată în crescendo-ul deosebit al muzicii lui Johann Strauss. Publicul larg poate urmări acest concert pe 4 ianuarie ora 07.00, la TVR 3, pe 9 ianuarie ora 14.00, la TVR 3 si pe 3 ianuarie la TVR International.

Tot în luna decembrie, Niro a fost partenerul principal al concertului „Virtual Christmas Festival” susținut de către Orchestra Metropolitană București pe 28 decembrie. Înregistrarea concertului, în care au mai performat Corul Accoustic, Corul de copii Bravissimo dirijat de Elena Radu, YUKA, Irina Baianț, Marcel Pavel, Daniel Magdal, Alin Stoica, Vlad Miriță, Claudia Pavel, Adrian Nour, Adrian Naidin, Mihai Bucă & Corul Tronos, poate fi urmărit aici:

https://www.youtube.com/channel/UCNpHwdmYRYjm1WQcsgQAQXQ/videos

Niro Investment Group alături de campania de donații a Fundației Alinare Ca în fiecare an, compania sprijină în mod constant acțiuni umanitare care susțin dezvoltarea comunității. Anul acesta, cu ajutorul partenerului Fundația Alinare, peste 250 de copii au primit un cadou special de Crăciun, care va aduce alinare și un moment de bucurie în viața lor de zi cu zi.

Organizatorii campaniei umanitare au ales judeţele Vrancea, Ilfov, Dâmbovița, Olt, Dolj unde au fost identificate comunităţi sărace, unele din ele izolate, cu grad ridicat de risc social al copiilor şi un nivel redus de trai, pentru care au fost trimise pachete cu haine de iarnă, încălțăminte, rechizite, jucării, produse de igienă, detergenți și alimente.

„Sărbătoarea Crăciunului este despre a fi împreună, cu bucurie și recunoștință, despre altruism și dăruire. Anul 2020 a fost despre a fi împreună, dar la distanță, despre a rămâne în siguranță, păstrând intacte rigorile și calitatea activităților noastre. Am simțit cu toții impactul noii realități care a determinat transformări profunde și o schimbare de paradigmă în ceea ce privește afacerile și relațiile sociale, dar unii dintre noi au fost mai afectați decât alții. În fiecare an am sărbătorit Crăciunul alături de publicul larg și de copii, însă anul acesta Crăciunul arată diferit și am transformat activitățile tradiționale în cel mai prețios dar al acestei perioade: acela de a-i ajută pe cei care au resimțit cel mai puternic impactul acestui an imprevizibil,” a continuat Zsolt Nagy, CEO Niro Investment Group

Despre Niro Investment Group

Niro Investment Group are o experienţă extinsă că dezvoltator de afaceri, investitor, antreprenor general și manager de active. Printre proiectele dezvoltate și gestionate de NIRO Investment Group, cu o suprafață construită de peste 500.000mp, se numară cel mai mare hub comercial din Europa de Est – Dragonul Roşu, clădiri de birouri, proiecte rezidențiale, restaurante și hoteluri celebre așa cum este clădirea istorică Grand Hotel du Boulevard. În 2018, compania și-a consolidat investițiile în industria ospitalității anunțând două proiecte de anvergură: redeschiderea Grand Hotel du Boulevard, clădire simbol a Bucureștiului, sub marca internațională de lux Corinthia și construcția unui nou hotel premium în București, situat pe blv. Expoziției care va fi deschis sub brandul internațional Swissôtel. Pentru mai multe informații despre companie, vizitați http://nirogroup.ro/