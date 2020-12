Soția fostului președinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a acordat un interviu exclusiv pentru postul Realitatea PLUS, în care a dat detalii despre starea de sănătate a celebrului ei partener de viață. Soția fostului politician susține că Ion Iliescu s-a testat de coronavirus și că rezultatul a fost negativ. Fostul șef de stat nu va vota, însă, la alegerile parlamentare deoarece șefa secției de vot s-a infectat și nu vrea să fie în pericol. La 9 decenii de viață, ațât el cât și devotata lui soție se înscriu în categoria de risc.

„Nu am cerut urna mobile de data asta”

Nina Iliescu: Se simte bine, suntem acasă, suntem în ordine. Vineri a și ieșit din casă de trei ori că a trebuit să meargă la medicul stomatolog, să-și repare o măsea. Nuu, nu , nu avem coronavirus, am făcut testul si nu avem. Nu am cerut urna mobilă de data asta. (…) Și după aia am constatat că șefa secției respective a avut coronavirus și de regulă șefa venea cu urna. Și am zis să ne învățăm minte, nu mai cerem.

Reporter: Ați ieșit din casă?

Nina Iliescu: În general nu am iesit, nu am ieșit, dar am avut….avem și un ajutor în gospodărie. De 4 ori pe săptămână, o zi pe săptămână facem curățenie generală cu ajutorul unei firme care trimite 2 doamne, nici ele nu au, nici noi nu avem. Băieții de la SPP întotdeauna intră cu mască și se dezinfectează pe mâini.

Reporter: Dvs. cum sunteți cu sănătatea?

Nina Iliescu. Cu sănătatea ca la 90 de ani, când o să ajungeți la 90 de ani o să vă aduceți aminte cum am fost eu.

„Capul e întreg”

În luna martie, când a trecut venerabilul prag a 9 decenii de viață, recordmenul de mandate prezidențiale spunea că nu se mai simte ca la 19 ani, dar „capul îl are întreg” şi asta contează.

„Ca la 90 de ani, nu-i ca la 19, dar e… Se adună multe. Dar deocamdată, capul e întreg. (Petrec – n.red.) cu soţia, nu facem nimic deosebit, dar răspund la telefoane. M-au sunat mulţi cunoscuţi, şi mai din tinereţe, şi mai din perioada de după Revoluţie”, spunea presei Ion Iliescu.