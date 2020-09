”După cum știți alaltăieri am fost la sediul PSD, acolo am lansat încă o dată invitația pentru primarul în funcție de a veni la o dezbatere 1 la 1. Am spus că aștept până mâine la ora 17.00 un răspuns, ca de obicei am primit un șir de fraze întortocheate din care nu se înțelege nimic. Ba că aș vrea, ba că nu aș vrea”, a declarat candidatul la Primăria Capitalei jurnaliștilor prezenți la sediul său de campanie.Drept urmare, candidatul de dreapta la Primăria Capitalei a declarat că a dat curs invitațiilor făcute separat de televiziuni pentru dezbateri electorale și că o așteaptă pe Gabriela Firea la aceste dezbateri. ”Între timp, televiziunile, care nu pot să aștepte tot șirul acesta de gândiri și răzgândiri și panseuri filozofice care să ascundă un refuz, au făcut invitații clare. Și vă spun de acum, marți de la ora 21.00, în urma invitației pe care am primit-o de la B1 TV, îl aștept pe primarul în funcție la o dezbatere 1 la 1, la B1 Tv. Miercuri de la ora 21.00, în urma invitației pe care postul Realitatea TV mi-a făcut-o, îl aștept pe primarul în funcție la o dezbatere 1 la 1, la Realitatea TV”, a menționat acesta.