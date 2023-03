Nicușor Dan nu are nici măcar evidența clădirilor consolidate din București. „Nu există calcule. Să fim pregătiți”

Nicușor Dan a fost întrebat dacă există o evidență a clădirilor care au nevoie de consolidare din București, iar edilul a spus că nu a fost realizată nicio listă de acest fel. Primarul a subliniat că pe masa Ministerului Dezvolătrii există un proiect prin care se poate face o analiză asupra tuturor clădirilor care ar putea să fie consilidate. Nicușar Dan a mai adăugat că speră ca până la finalul acestui an acest proiect să ofere măcar o imagine a Bucureștiului noi.

Edilul a subliniat că pe o listă oficială sunt trecute aproximativ 380 de clădiri care fac parte din prima clasă de risc seismic și alte 440 sunt din gradul al doilea de risc seismic. Primarul a mai adăugat că mai există o listă în care sunt trecute 200 de clădiri care sunt încadrate în categoria celor de „urgență”, un echivalent al clădirilor încadrate în clasa de risc seismic I.

Nicușor Dan a fost întrebat care ar fi numărul de victime în cazul unui mare cutremur. „Nu există tipul ăsta de calcule, bineînţeles. Există strategii post-calamitate, unde să duci oamenii şi toate evaluările astea. Ce trebuie noi să facem este, pe de-o parte, să fim pregătiţi cu aceste mecanisme în caz că se produce şi, mai ales, să consolidăm în ritm alert. Acum există o schimbare de optică şi la nivelul statului, la nivelul Guvernului. Statul plăteşte tot”.

Ce a spus Nicușor Dan despre acuzațiile Gabrielei Firea

Gabriela Firea l-a acuzat pe actualul primar că nu a consolidat nicio clădire din București. Nicușor Dan a spus că nici ministrul Familiei nu a făcut acest pas și că „ar încurca lucrurile”. Edilul a mai adăugat că toate lucrurile făcute în timpul mandatului de primar al Gabrielei Firea au fost făcute cu „mult tămbăliu și multă publicitate”, făcând referire la reabilitarea fațadelor unor clădiri.

„Ei zic punere siguranţă, dar este ambiguitatea asta în limba română, când spui am pus în siguranţă 30 de clădiri. Când auzi şi fără să ştii ce înseamnă asta, se pare că aceste clădiri au fost făcute de fapt. Punere în siguranţă este egală cu nu mai cad bucăţi de tencuială pe cetăţeni. Problema este că, să faci o consolidare, trebuie să faci mai întâi o expertiză şi după expertiză trebuie să faci un proiect şi după proiect abia să te să te apuci de lucrări”, a explicat Nicușor Dan.

Primarul a mai adăugat că au existat două problema la Compania de Consolidări. Prima dintre ele a fost că această firmă avea datorii foarte mari și nu a mai putut fi salvată. Compania de Consolidări este, în acest moment, în faliment. Cea de-a doua problemă a fost că proiectele au fost luate de la zero și acest lucru a durat mai mult. Nicușor Dan a spus că în jur de 100 de clădiri se află în stadiul de expertiză, proiectare sau execuție, iar 20 dintre acestea vor fi consolidate în acest an

Cu ce bani vor fi consolidate clădirile din București

Clădirile din București vor fi consilidate cu bani din Programul Național de Redreare și Reziliență sau din Fondul naţional pentru consolidare. „În plus, în sfârşit avem bani, în sensul că din PNRR am primit 50 de milioane de euro şi am mai depus proiecte de vreo 120 de milioane de euro la Fondul maţional pentru consolidare. Dorim să începem consolidarea anul ăsta spre 20, dacă socotim şi anul viitor 100”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Primarul a subliniat că doar 100 de clădiri au fost consolidate în București în ultimii 30 de ani. Aproximativ 10.000 de clădiri din Capitală, care au cel puțin trei etaje, se pot încadra în metodologia de evaluare preliminară stabilită de Ministerul Dezvoltării. „Asta nu înseamnă că toate sunt în risc seismic, dar sunt toate cele la care noi trebuie să ne uităm. În mod logic, cele mai vechi sunt în centru”, a mai declarat Nicușor Dan în timpul emisiunii InsiderPolitic de la PrimaTV.