Nicuşor Dan, mesaj pentru Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma: Biserica, model de reconciliere

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia înscăunării noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, la Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj. Preafericirea sa Claudiu-Lucian Pop va ocupa această funcție importantă. Șeful statului a subliniat rolul Bisericii în promovarea reconcilierii într-o societate care are nevoie mai mult ca oricând de unitate.

În mesajul său, președintele Nicușor Dan a arătat că noul Arhiepiscop Major preia responsabilitatea pentru destinul Bisericii și păstrarea moștenirii morale a acesteia în istoria și conștiința poporului român.

„Transmit gânduri bune şi calde salutări întregii comunităţi a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în această zi încărcată de emoţie în care este celebrată, la Blaj, înscăunarea noului Arhiepiscop Major. Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop îi este, astăzi, încredinţat destinul Bisericii Greco-Catolice din România şi, totodată, moştenirea morală pe care această Biserică a lăsat-o în istoria şi conştiinţa poporului român”, a scris Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că, prin implicarea sa, se va continua tradiția preoților și ierarhilor care au condus comunitatea greco-catolică cu jertfă și înțelepciune, contribuind la dezvoltarea națiunii, atât în perioade de pace, cât și în momente de dificultate.

„Se va continua astfel, prin implicarea noului Arhiepiscop Major, onoranta tradiţie a preoţilor şi a ierarhilor Bisericii care au condus, cu jertfă şi înţelepciune, comunitatea greco-catolică din ţara noastră, contribuind la dezvoltarea întregii noastre naţiuni, nu doar în timp de pace, ci şi în perioade de grele încercări”, spune preşedintele în mesajul transmis cu prilejul înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Mesajul a fost prezentat de Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă în Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă, în timpul ceremoniei de la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj.

Președintele a subliniat că, de la episcopii martiri Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu, până la generația care a reînviat Biserica Greco-Catolică după 1989, Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop este chemat să ducă mai departe testamentul credinței și al iubirii. El trebuie să conducă o Biserică deschisă dialogului, fidelă Evangheliei și dedicată slujirii semenilor.

„Reunind moştenirea latină şi bizantină, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a adus cu sine un suflu curajos, de sinteză spirituală şi culturală, în care valorile credinţei creştine au susţinut spiritul civic şi conştiinţa europenităţii noastre”, a continuat președintele.

Șeful statului a adăugat că este „o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura faţă de tradiţia şi de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor şi a reperelor”.

De asemenea, el a subliniat că misiunea trebuie dusă mai departe pentru următoarele generații de credincioși.

„De aceea, această misiune trebuie să continue cu noile generaţii de credincioşi şi cetăţeni, care să ducă mai departe valorile cultivate de Biserică în familie şi societate: libertatea, adevărul, demnitatea, curajul credinţei, integritatea morală, solidaritatea şi caritatea”, a afirmat preşedintele.

Președintele a subliniat că fiecare recunoaștere a Bisericii Greco-Catolice reprezintă o reîntregire a memoriei naționale. El a amintit că, în școlile din Blaj, s-au format educatori, teologi, oameni de cultură și elite politice care și-au dedicat întreaga activitate consolidării unei națiuni unite, mature și demne, loiale valorilor democratice și principiilor umaniste.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că, deși Biserica Greco-Catolică a trecut prin suferințe greu de imaginat, ea a rezistat datorită credinței și jertfei sale, continuând să lumineze în întunericul persecuțiilor, al interdicțiilor și al deposedărilor.

„Preoţii au slujit în clandestinitate, ca bunicul Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, credincioşii greco-catolici au continuat să-şi practice credinţa şi să-şi onoreze tradiţia spirituală, aducând în societate un model al rezistenţei paşnice, în numele iubirii pentru semeni. După tragicele evenimente din 1989 şi redobândirea libertăţii, Biserica greco-catolică s-a afirmat ca partener de dialog valoros, în raport cu instituţiile statului şi cu toate cultele religioase, reafirmând spiritul autentic al fraternităţii şi al unităţii între creştini, şi mai presus de toate, puterea de a ierta”, a continuat el.

La final, șeful statului a explicat că societatea are nevoie de reconciliere, iar biserica are un rol esențial în acest sens.

„Într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, graţie valorilor şi exemplelor sale vii, calea spre renaştere şi reconstrucţie. La mulţi ani, Preafericirea Voastră, şi rodnicie în înalta slujire pe care v-a încredinţat-o Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică!”, a încheiat el.

Papa Leon al XIV-lea a confirmat numirea episcopului eparhiei de Cluj-Gherla, PS Claudiu Pop, în funcția de Arhiepiscop Major de Făgăraș și Alba Iulia. Alegerea a fost validată canonic la Roma de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, iar scrisoarea papei a fost semnată pe 5 noiembrie.

Preafericitul Claudiu-Lucian Pop îl succede pe Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, care a decedat pe 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani.