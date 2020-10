Într-un interviu acordat pentru Hotnews, Nicușor Dan a comentat decizia conducerii USR-PLUS de a invalidat candidatura la parlamentare a lui Vlad Teohari, din partea USR-PLUS Diaspora.

„Nu vreau să comentez foarte mult despre ce s-a întâmplat cu numirile pe liste, în schimb pentru ce s-a întâmplat în diaspora acolo lucrurile sunt foarte clare în opinia mea: faptul că un om votat de o filială nu a putut să candideze în numele partidului pentru un delict de opinie mi se pare foarte grav”, a spus Nicuşor Dan.

Vlad Teohanri, „executat” de conducerea USR

Un scandal de zile mari s-a iscat în partidul condus de Dan Barna, după ce candidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare, susţinută de USR PLUS Diaspora, a fost invalidată. Vlad Teohari a primit aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj. Motivul? Teohari „a ieșit public împotriva partidului”. Anul trecut, peste 100 de membri ai USR au transmis o scrisoare publică în care expuneau problema execuțiilor din partid.

Teohari: Este o nedreptate crasă la adresa democrației interne din partidul nostru

„Să ți se pună eticheta de neintegritate din partea unui grup de 7 oameni, iar aceasta să reprezinte poziția unui partid care luptă pentru decență și pentru care te-ai zbătut pentru idealuri timp de 4 ani, e cel puțin frustrant, ca să nu zic dureros și distructiv. Ceea ce s-a întâmplat luni este o nedreptate crasă la adresa democrației interne din partidul nostru.

Un partid care din 2016 și-a câștigat reputația prin munca fiecărui membru că luptă împotriva abuzurilor și pentru meritocrație sau transparență, m-a declarat neintegru pentru că am aderat la o scrisoare în 2019 în care semnalam derapajele conducerii actuale, fără să am măcar dreptul la apărare sau să fiu informat oficial înainte de discutarea cazului. Am fost unul dintre zecile, sau chiar sutele de membri semnatari ai acelei scrisori. Biroul Naţional, cu 13 voturi din 25 a acceptat avizul negativ al Comisiei de Arbitraj şi a invalidat candidatura mea chiar dacă, în aceeași ședință, a validat o altă persoană în aceeași situație.

Imaginea care se creează în jurul meu și care poate avea repercusiuni asupra percepției publice asupra mea ca individ în societate se răsfrânge și asupra familiei mele și mai ales asupra celor care m-au sprijinit și votat în toată această aventură. Spiritul userist este despre oameni care luptă pentru principii, valori și idealuri. Nu voi accepta nedreptatea care mi s-a făcut și îmi voi apăra drepturile pe toate căile legale pe care le am”, a declarat Vlad Teohari.