Nicușor Dan, despre scandalul iscat în jurul listei repatriaților și acuzațiile lansate de Ponta: E un caz emoțional

În urma acuzațiilor aduse de Victor Ponta ministrului de Externe, Oana Țoiu, președintele Nicușor Dan a oferit clarificări privind situația românilor aflați în Golf. Șeful statului a declarat că ministrul i-a prezentat informații detaliate despre cetățenii români din Orientul Mijlociu, precum și despre calendarul zborurilor de repatriere.

Președintele României a explicat că organizarea unei operațiuni atât de complexe implică inevitabil provocări logistice și sincope.

„Am avut o discuție cu doamna ministru despre situația românilor care sunt în Golf. Doamna ministru a venit cu date despre cetățeni, numărul persoanelor, calendarul zborurilor. Bineînțeles că, tot timpul când organizezi o chestiune pe care n-ai mai organizat-o, se întâmplă sincope: sună mai multe persoane pe aceleași contacte, care au alt ritm de lucru. Bineînțeles ca e un caz emoțional când vorbim de un copil, dar haideți să lămurim cu totul situația ca sa ne îndreptam dacă a greșit cineva spre persoana respectivă” , a afirmat președintele

Victor Ponta a afirmat că ministrul de Externe, Oana Țoiu, ar fi luat decizia ca fiica sa, în vârstă de 17 ani, să nu fie inclusă pe lista pasagerilor unui zbor de repatriere asistat de MAE. El a susținut că aceasta i-ar fi cerut consulului din Dubai să împiedice urcarea fetei în avion, motivând că aceasta ar reprezenta o „vulnerabilitate”.

Fosta soție a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, a confirmat că adolescenta a fost dată jos din autocarul care transporta pasagerii din Dubai spre Oman, de unde urma să decoleze zborul.

Oana Țoiu a declarat că discuția cu consulul din Emirate a vizat respectarea criteriilor oficiale privind prioritizarea pasagerilor.

„Prioritate au avut grupurile școlare de copii și cazurile medicale cu risc ridicat. Nu există nicio decizie a ministrului de Externe privind includerea sau excluderea unui copil pe baza apartenenței politice a părinților”, a precizat ministrul.

Țoiu a explicat că ordinea de îmbarcare pentru minori se stabilește în funcție de vârstă, copiii mici și preșcolarii având prioritate față de cei aproape de vârsta adultă. De asemenea, ea a subliniat că nu au fost și nu vor fi luate decizii individuale în funcție de nume sau statut politic.