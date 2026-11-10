Nicușor Dan, despre contractele SAFE și acordul cu Rheinmetall: Nu am nicio suspiciune în acest moment
- Daniel Teodoreanu
- 10 noiembrie 2026, 22:56
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut marți o serie de precizări importante cu privire la contractele derulate prin programul SAFE și la acordul încheiat cu gigantul german Rheinmetall. Șeful statului a dat asigurări că, la ora actuală, nu există indicii care să ridice semne de întrebare asupra legalității acestor înțelegeri, deși a recunoscut că valoarea fondurilor alocate este una considerabilă.
Ce știa Nicușor Dan despre negocierile cu Rheinmetall
Potrivit declarațiilor făcute de președinte, etapele care au dus la semnarea contractului cu Rheinmetall au fost atent monitorizate, iar informațiile esențiale i-au fost aduse la cunoștință pe parcursul evaluărilor tehnice și financiare.
„Procesul SAFE a fost un proces complex, structurat pe mai multe niveluri de detalii. Evident că lucrurile cele mai importante le-am cunoscut din toată negocierea, din toate evaluările pe oferte posibile, din evaluări pe echipamente posibile”, a explicat Nicușor Dan.
Referitor la vehiculata sumă de 5,7 miliarde, șeful statului a evitat să confirme cifra exactă, însă a subliniat că amploarea financiară a proiectului era cunoscută la nivel înalt.
„Nu ştiu dacă suma este exact 5,7 miliarde, dar am ştiut că este o sumă consistentă care, în urma discuţiilor evaluărilor, merge către Rheinmetall”, a punctat președintele.
Poziția față de o eventuală cercetare penală și transparența documentelor
Întrebat despre posibilitatea desecretizării unor documente legate de înțelegerile cu Rheinmetall, dar și despre eventuale verificări ale procurorilor, Nicușor Dan a transmis că nu se opune niciunei forme de control instituțional.
„Evident că orice fel de cercetare este binevenită. Cercetare penală, nu înseamnă nimic, înseamnă ceva, cercetare penală înseamnă că cineva a făcut o sesizare şi Parchetul a început să cerceteze. Eu, în momentul de faţă, nu am vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă”, a declarat acesta.
În ceea ce privește publicarea efectivă a contractului, șeful statului a precizat că transparența trebuie să meargă până la limita impusă de lege. Astfel, orice informație care nu intră sub incidența secretului militar sau a unor clauze stricte de confidențialitate poate fi pusă la dispoziția publicului.
Locurile de muncă din România și problema obligațiilor de offset
Pe de altă parte, președintele a recunoscut că nu deține date exacte despre numărul locurilor de muncă ce vor fi generate pe plan local prin programul SAFE, dar a salutat discuțiile publice pe această temă.
Nicușor Dan a adăugat că, în dialogul purtat cu reprezentanții Guvernului și ai ministerelor de resort, a pus accent pe respectarea angajamentelor asumate de companiile furnizoare, amintind de eșecurile din trecut în materie de compensare economică.
„Istoria ne spune că, de multe ori, România a semnat contracte de furnizare de echipamente, echipamente militare, companiile cu care am semnat şi-au luat obligaţii de aşa numit offset, dar, în practică, nu s-a întâmplat nimic”, a conchis șeful statului.