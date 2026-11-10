Președintele României, Nicușor Dan, a făcut marți o serie de precizări importante cu privire la contractele derulate prin programul SAFE și la acordul încheiat cu gigantul german Rheinmetall. Șeful statului a dat asigurări că, la ora actuală, nu există indicii care să ridice semne de întrebare asupra legalității acestor înțelegeri, deși a recunoscut că valoarea fondurilor alocate este una considerabilă.

Potrivit declarațiilor făcute de președinte, etapele care au dus la semnarea contractului cu Rheinmetall au fost atent monitorizate, iar informațiile esențiale i-au fost aduse la cunoștință pe parcursul evaluărilor tehnice și financiare.

„Procesul SAFE a fost un proces complex, structurat pe mai multe niveluri de detalii. Evident că lucrurile cele mai importante le-am cunoscut din toată negocierea, din toate evaluările pe oferte posibile, din evaluări pe echipamente posibile”, a explicat Nicușor Dan.

Referitor la vehiculata sumă de 5,7 miliarde, șeful statului a evitat să confirme cifra exactă, însă a subliniat că amploarea financiară a proiectului era cunoscută la nivel înalt.

„Nu ştiu dacă suma este exact 5,7 miliarde, dar am ştiut că este o sumă consistentă care, în urma discuţiilor evaluărilor, merge către Rheinmetall”, a punctat președintele.

Întrebat despre posibilitatea desecretizării unor documente legate de înțelegerile cu Rheinmetall, dar și despre eventuale verificări ale procurorilor, Nicușor Dan a transmis că nu se opune niciunei forme de control instituțional.

„Evident că orice fel de cercetare este binevenită. Cercetare penală, nu înseamnă nimic, înseamnă ceva, cercetare penală înseamnă că cineva a făcut o sesizare şi Parchetul a început să cerceteze. Eu, în momentul de faţă, nu am vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă”, a declarat acesta.

În ceea ce privește publicarea efectivă a contractului, șeful statului a precizat că transparența trebuie să meargă până la limita impusă de lege. Astfel, orice informație care nu intră sub incidența secretului militar sau a unor clauze stricte de confidențialitate poate fi pusă la dispoziția publicului.

Pe de altă parte, președintele a recunoscut că nu deține date exacte despre numărul locurilor de muncă ce vor fi generate pe plan local prin programul SAFE, dar a salutat discuțiile publice pe această temă.

Nicușor Dan a adăugat că, în dialogul purtat cu reprezentanții Guvernului și ai ministerelor de resort, a pus accent pe respectarea angajamentelor asumate de companiile furnizoare, amintind de eșecurile din trecut în materie de compensare economică.

„Istoria ne spune că, de multe ori, România a semnat contracte de furnizare de echipamente, echipamente militare, companiile cu care am semnat şi-au luat obligaţii de aşa numit offset, dar, în practică, nu s-a întâmplat nimic”, a conchis șeful statului.