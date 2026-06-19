Declarațiile președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles:

Am avut ieri seară o discuție cu președintele Zelenski și apoi o dezbatere despre Ucraina. Tot aseară a fost o dezbatere despre Europa pe piața globală, competitivitatea față de celelalte economii și am avut, de asemenea, o dezbatere consistentă pe tema Orientului Mijlociu, cu toate punctele legate de Iran și toate aspectele pe care le cunoașteți. Ceea ce a interesat România în mod particular, în primul rând, au fost incidentele cu drone, iar acest fapt a fost reflectat în concluziile Consiliului și a fost o oportunitate pentru a reaminti nevoia noastră temporară de sprijin. Suntem ajutați de șase state (SUA, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia) pe linia Dunării împotriva dronelor. Discuția va continua în Polonia săptămâna viitoare, în formatul Helsinki. În concluzii, salutarea începerii formale a procesului de aderare a Moldovei și Ucrainei și o discuție lungă azi-dimineață pe viitorul cadrul multinaul pe 7 ani, din 2028. Întotdeauna a fost greu să armonizeze pozițiile a 27 de state, iar ele se aliază unele cu altele pentru obiective comune. România chiar a coordonat grupul Prietenii Coeziunii. Împreună cu doamna Meloni am coordonat o ședință pentru a reuși să împingem cât mai mult perspectiva noastră despre bugetul Uniunii.

Cu cât România este mai puțin contributor net, cu atât contribuția netă pentru România este mai mare. După cum știți, există o simplificare cu care toată lumea este de acord. Avem un capitol de competitivitate, unul care privește atât extinderea, cât și relațiile internaționale ale UE, și al patrulea, administrarea propriu-zisă a UE. Un alt interes este ca avansurile pentru proiecte să fie cât mai mari și să existe o flexibilitate în ceea ce privește recomandările pe care le face Comisia Europeană. Vrem ca fiecare țară să își definească cât mai bine programul național.

Pe politica agricolă comună și coeziune interesul nostru este să recuperăm declajalele de dezvoltare. Una dintre simplificări este că, toată lumea este de acord, în bugetul există panurile naționale cu o flexibilitate mai mare a țărilor de a-și defini programele pe agricultură și coeziune. Interesul nostru este exprimat în dezbatere și este ca modul de utilizare a fondurilor să fie cât mai flexibil, inclusiv este o dezbatere este cât de mulți ani să se prelungească accesarea de fonduri europene”, a declarat Nicușor Dan despre discuțiile purtate cu liderii la UE în cadrul consiliului de la Bruxelles.

Eu am făcut și aici am spus de mai multe ori lucrul ăsta. Eu nu fac jocuri de partid. Nu e mandatul meu. Mandatul meu este să, cum am spus, are mai multe componente, cele două esențiale sunt menținerea direcției pro occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu dl. Tomac pe care, pe baza informațiilor repetate pe care le-am obținut în dialogul cu partidele am fost convins că va trece, am avut niște surprize și atunci am ales varianta care ar avea șansele cele mai mari să treaacă în Parlament.

DAcă vreți să facem o analiză, rezultatele sunt corecte, România s-a stabilizat dar dacă ne uitîm la dinamica internă aici analiza este foarte complicată și fiecare dintre noi are o opinie diferită. Este o alegere pe care mi-o asum, pe care în baza informațiilor avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.

„Dl Veștea are foarte mult calități care îl recomandă. E cineva care a lucrat cu bugete, cu fonduri europene, care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize și pentru un politiciansingura evaluare e cea pe care ți-o dau oamenii. Și dl Veștea a câștigat detașat în nenumărate alegeri”, a decrarat președintele.

Nu e nicio legătură între ce am promis eu și ce spuneți dumneavoastră. Lăsați-mă să comentez aceste trei acte ale magistraților.

Primul meu comentariu este că faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare au stârnit atâta patimă înseamnă că există o uriașă neîncredere în societatea noastră. Înainte de aceste trei fapte, opinia mea este că există atât de multă tensiune în societate, încât orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva reprezintă un motiv pentru ca oamenii să se revolte. Acesta este lucrul față de care trebuie să fim atenți și de aceea am îndemnat mereu la calm.

Suntem totuși, evident, într-o criză politică. Avem niște partide care nu își mai vorbesc, ceea ce nu este normal. Însă nu este deloc, și subliniez, nu este deloc o criză a statului.

Să luăm pe rând cele trei evenimente juridice. Hotărârea referitoare la Dominic Fritz era așteptată și aici vreau să fac un comentariu care nu schimbă niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului. ANI are rolul să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică sau rolul ei este să caute...? Nu vreau să comentez hotărârea, pentru că nu ar fi corect. Dar, dacă ne uităm la situația de fapt, haideți să ne uităm la mâinile cu care vin funcționarii publici. Acesta este rolul ANI!

Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile prevăzute de legea integrității sunt disproporționate și dacă nu cumva ar trebui să avem o evaluare a acestor sancțiuni.

În cazul de la DNA al domnului Ciucu, ceea ce vreau să remarc, și acesta este un pas înainte, este că după ce au fost numiți am avut o discuție cu cei trei procurori-șefi. În sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare. Pot să constat că nu au mai existat scurgeri în opinia publică.

Iar în ceea ce privește decizia de la Tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați, această decizie a căpătat, pentru anumiți oameni care se exprimă în spațiul public, efecte apocaliptice. Din nou, nu mă pronunț pe o hotărâre judecătorească, dar, ca efecte, este insignifiantă.

În 35 de ani de democrație, ați văzut vreun partid să se jeneze pentru că există sau nu un motiv?

Atributul meu constituțional este să nominalizez. Orice declarație cu privire la acest proces poate fi neconstituțională, de aceea sunt rezervat în a da explicații detaliate. În alegerea pe care am făcut-o, am luat în considerare cele două criterii.

Nu venit cu o majoritate (dl Veștea n.r). Sunt foarte multe ipoteze și scenarii și nu vreau să întru în asta.

Adrian Veștea. Sursa foto: INQUAM/George Călin

Cu o zi înainte, șeful statului le-a cerut jurnaliștilor români să aștepte până la întoarcerea sa în țară înainte de a oferi explicații suplimentare despre evoluțiile politice din ultimele zile.

„Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă ia în calcul și voturile AUR pentru susținerea viitorului Executiv, președintele a afirmat că această discuție nu îi aparține.

„Nu trebuie să iau eu. Este o discuție care îl vizează pe primul ministru”, a spus Nicușor Dan.

Declarația vine în contextul negocierilor privind formarea unei majorități parlamentare care să susțină noul Cabinet.

Președintele a anunțat că va răspunde și întrebărilor referitoare la motivele pentru care l-a desemnat pe Adrian Veștea fără consultări prealabile cu PNL.

Nicușor Dan a invocat limitele constituționale ale funcției prezidențiale atunci când este vorba despre poziționarea față de formațiunile politice și a reiterat condițiile pe care le consideră esențiale pentru viitorul Executiv.

„Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y. Ceea ce am vrut să spun tot timpul este că un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Dacă punem aceste condiții, cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice”, a declarat președintele României.