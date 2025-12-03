Nicușor Dan a promulgat legea de înființare a Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care înființează Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor. Noua instituție preia atribuțiile Agenției Naționale Antidrog, care se desființează, și coordonează la nivel național politicile antidrog și centrele de sănătate mintală dedicate prevenirii și tratării adicțiilor.

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat miercuri Legea privind înființarea Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor. Actul normativ aprobă Ordonanța de Urgență nr. 147/2024 și stabilește structura, atribuțiile și mecanismele de funcționare ale noii instituții.

Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, legea a fost adoptată în Parlament cu unanimitate de voturi. Documentul stabilește crearea unor centre de sănătate mintală specializate în prevenirea și tratarea adicțiilor, prin reorganizarea centrelor de sănătate mintală existente în cadrul spitalelor publice și prin preluarea atribuțiilor centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog din cadrul Agenției Naționale Antidrog.

Conform actului normativ, Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor este un organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică. Aceasta funcționează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, este subordonată Cancelariei prim-ministrului și se află în coordonarea directă a prim-ministrului.

Noua agenție preia atribuțiile privind prevenirea consumului ilicit de droguri, precum și sarcinile de concepție, coordonare, evaluare și monitorizare la nivel național a politicilor antidrog. Instituția preia, de asemenea, atribuțiile referitoare la coordonarea asistenței integrate multidisciplinare în domeniul consumului de droguri, anterior gestionate de Agenția Națională Antidrog.

Preluarea se realizează împreună cu personalul contractual și patrimoniul aferent din aparatul propriu al Agenției Naționale Antidrog.

Legea stabilește că Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor elaborează Strategia națională antidrog și planurile de acțiune aferente. Implementarea acestora va fi monitorizată prin intermediul unui comitet interministerial și intersectorial, constituit prin decizie a prim-ministrului.

Comitetul este format din membri permanenți, respectiv reprezentanți ai instituțiilor publice din România implicate în elaborarea și implementarea politicilor în domeniul drogurilor și adicțiilor. Din comitet pot face parte și membri invitați, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activitate de cel puțin doi ani în domeniul drogurilor, sănătății mintale sau protecției drepturilor copilului.

Dreptul de vot în cadrul comitetului este diferențiat: membrii permanenți au câte un vot pentru instituția pe care o reprezintă, în timp ce membrii invitați dispun de un singur vot în ansamblu, exprimat printr-un reprezentant desemnat conform regulamentului de organizare și funcționare.

Legea prevede organizarea unor centre de sănătate mintală dedicate prevenirii și tratării adicțiilor. Acestea se constituie prin reorganizarea centrelor de sănătate mintală existente în spitalele publice. Noua structură preia atribuțiile și personalul centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, atât la nivel regional, cât și județean.

Procesul de reorganizare vizează integrarea în același cadru instituțional a activităților de prevenire, evaluare, consiliere și intervenție în domeniul adicțiilor. Patrimoniul centrelor actuale va fi preluat de noua agenție, în conformitate cu prevederile ordonanței și ale legii de aprobare.

Actul normativ prevede desființarea Agenției Naționale Antidrog prin divizare totală. Activitatea instituției, patrimoniul și personalul contractual sunt preluate de noua agenție. Polițiștii din cadrul Agenției Naționale Antidrog vor fi puși la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, în vederea numirii într-o funcție corespunzătoare.

Până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, Agenția Națională Antidrog își continuă activitatea conform legislației aplicabile anterior.