Nicușor Dan a fost ținta ironiilor după eroarea lui Trump: Președintele este Georgescu

Președintele României, Nicușor Dan, a comentat joi confuzia creată în cadrul Consiliului pentru Pace, după ce Donald Trump s-a adresat public lui folosind titlul de „prim-ministru”. Incidentul a stârnit rapid reacții pe Facebook și a generat interpretări ironice din partea unor utilizatori, unii sugerând că liderul american nu l-ar recunoaște corect pe șeful statului român.

Nicușor Dan a explicat că astfel de greșeli sunt obișnuite atunci când liderii internaționali gestionează simultan contacte cu un număr mare de state. „Președintele SUA are de lucru cu 120-150 de țări simultan. Și în unele țări președintele este mai important, în alte țări primul ministru este mai important. Se mai întâmplă tipul acesta de erori”, a spus șeful statului.

Incidentul a avut loc în deschiderea summitului, când Trump a menționat delegațiile participante și l-a numit pe Nicușor Dan „prim-ministru”. Deși formularea a fost urmată de laude pentru România și contribuția cetățenilor români, eroarea a fost rapid remarcată și comentată online.

Mulți utilizatori au ironizat situația, postând mesaje amuzante care puneau accent pe confuzia titlului și pe rolul real al președintelui.

„Sunteți un “prim-ministru” excepțional! Nu am cuvinte !”

„Ia vezi Nicule că Trump te știe ca ‘Prim-ministru Dan’! De fapt e o ironie intenționată din partea lui, nu o greșeală..!”

„Măcar te-a făcut prim-ministru, bine că nu a spus că ești băiatul cu apa”

„Yesss prim-ministru Dan, că președintele este Călin Georgescu!!!”

Experții în diplomație consideră că astfel de momente sunt relativ comune în cadrul reuniunilor internaționale, mai ales atunci când liderii trebuie să gestioneze simultan relații cu multiple state și delegații.

Nicușor Dan a ținut să clarifice că acest episod nu afectează cooperarea României cu Statele Unite și că obiectivul principal al Consiliului pentru Pace rămâne promovarea stabilității și a colaborării internaționale.

De asemenea, el a subliniat că astfel de erori nu schimbă statutul oficial al președintelui României și nici relațiile diplomatice bilaterale.