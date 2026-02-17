Nicușor Dan confirmă că a existat un val de neîncredere din partea SUA după alegerile anulate din 2024

Nicuşor Dan a afirmat marți că, după anularea alegerilor din 2024, au existat rezerve și suspiciuni din partea administrației americane față de situația democratică din România, însă „acest moment a fost depăștit”. Președintele României a subliniat că participarea sa în Statele Unite, la Consiliul pentru Pace, contribuie la clarificarea relației bilaterale dintre cele două țări.

Într-o intervenție la Radio România Actualități, președintele a explicat că mesajul transmis prin prezența României în SUA este unul relevant în actualul context diplomatic.

„Mesajul este, în opinia mea, foarte important. Au existat anumite, cum să le spunem, dubii, neîncredere poate, după alegerile anulate din 2024, din partea administraţiei americane. Faţă de tot acest context, cred că prezenţa României, prin preşedintele ei, ajută la a clarifica, o dată pentru totdeauna, diplomatic şi faţă de cetăţeni, care este relaţia adevărată bilaterală între România şi Statele Unite”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

El a precizat că impactul anulării scrutinului asupra relațiilor bilaterale s-a resimțit într-o anumită perioadă, dar nu mai reprezintă, în prezent, o problemă.

„Nu, a apăsat la un anumit moment, pentru că nu este un fapt uzual într-o democraţie şi, în special în primele luni după acel moment. De o perioadă bună de timp, în opinia mea, lucrurile sunt clare”, a completat Nicuşor Dan.

Șeful statului a insistat că etapa de neîncredere a fost depășită prin pozițiile oficiale exprimate ulterior.

”A fost un moment, cum am spus, de neîncredere la adresa democraţiei din România, dar, prin numeroase luări de poziţii din partea administraţiei, acest moment a fost depăşit”, a completat preşedintele Nicuşor Dan.

Pe 16 februarie, senatoarea democrată Jeanne Shaheen a efectuat o vizită la București, unde a avut întâlniri cu oficiali români, inclusiv cu președintele. Întrebată despre raportul preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților, dominată de republicani, care punea sub semnul întrebării anularea alegerilor din România și invoca o posibilă interferență a Comisiei Europene, senatoarea a respins concluziile documentului.

„Raportul Comisiei juridice din Camera Reprezentanților este un document ideologic și partizan căruia nimeni nu-i acordă atenție în establishmentul de apărare din SUA sau în rândul publicului”, a spus ea.

„Considerăm că este eronat, nefondat, și nu îi acordăm nicio atenție, așa că și românii ar trebui să îl ignore, pentru că nu va duce nicăieri, vă pot garanta asta”, a adăugat senatoarea.