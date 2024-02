Nicu Covaci nu se mai poate ţine pe picioare. Ce spun medicii despre misterul bolii sale

Nicu Covaci este foarte bolnav. Liderul trupei Phoenix, aflat acum în Spania, se luptă cu o boală despre care nu ştie nimic încă. Artistul susţie că se simte ca și când ar fi beat tot timpul. Dar, spune el, nu consumă alcool, iar medici nu au reușit să-i pună un diagnostic clar.

Nicu Covaci nu mai poate ţine pe picioare

Nicu Covaci trece prin momente dificile deoarece ar avea ceva la creier. Ia tratament dar nu-l ajută cu nimic deocamdată, spune artistul.

„Nu mă doare nimic, dar sunt așa de amețit că nu pot spune. Sunt beat de cinci săptămâni, sunt beat tot timpul. Mă concentrez cu greu să îmi fac treaba, mă lupt. Nu sunt beat de la alcool, să fie clar, mă simt ca beat. Nu știu ce am, presupun că s-a întâmplat ceva la creier”, ne-a spus, în exclusivitate, Nicu Covaci.

Nicu Covaci este foarte bolnav. Sursa foto: Facebook

Nicu Covaci a mai declarat că medicii nu reușesc să descopere boala de care suferă. În schimb, de trei luni, ia 20 de pastile dimineața, 3 pastile la prânz și încă 12 seara

„Am fost la două spitale de aici din Spania, la două în Timișoara și unul în București. Fiecare medic îmi spune altceva, nu am încredere acum în nimeni. Unii spun că, în ultimă instanță, este ceva la creier. S-a întâmplat ceva acolo. Eu, dacă șed, e bine. Dacă mă ridic în picioare amețesc de nu mai pot. Fac tratament, iau 20 de pastile dimineața, 3 pastile la prânz și încă 12 seara. Asta trebuie să fac timp de trei luni. O mare bucurie, ce să zic”, a spus liderul formației Phoenix.

Sursa foto: Facebook

Artistul spune că nu mai poate face nimic

Nicu Covaci a mai mărturisit că nici în mână nu mai poate ţine nimic şi se simte neajutorat. Fiecare ieșire din casă este una foarte dificilă pentru că nu îşi poate păstra echilibrul. Lângă el se află un prieten care mai vine să-l vadă. Restul au treaba lor, nu au timp să-l vadă.

„Nu pot să fac nimic. Nu pun mâna pe chitară, nu pun mâna pe pensulă. Nu fac absolut nimic. Sper să vină unii. Vine un prieten pe la mine, sper. Dan Pandrea o să vină. Cei din gașca veche au treaba lor, nu au timp să vină aici”, a mai spus Nicu Covaci.

Sursa foto: Facebook

Nicu Covaci trăieste în Spania de peste 35 de ani

Nicu Covaci a plecat din România stabilindu-se în Spania. Artistul spune că stă pe deal, în pădure și cu Mediterana sub nas:

”Din 1977, când am scos formația din țară, închisă în boxele „Marshall”, am continuat să compun, să cânt și să mă lupt împotriva răului! După vreo 10 ani, deci în 1988, am descoperit frumusețile Spaniei și m-am stabilit aici, unde sunt și acum, deci pe deal, în pădure și cu Mediterana sub nas. Așadar, aici locuiesc de atâta timp și vin în țară doar să cânt și să întăresc șira spinării românilor”, spunea Nicu Covaci.