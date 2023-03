Nicu Covaci, transportat de urgență la spital. A fost nevoit să își amâne și concertul

Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a fost internat miercuri seară la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean Arad. Încă de la începutul evenimentul s-a simțit rău, dar a sperat că îi va trece. El trebuia să susțină un concert în clubul arădean Flex în această seară.

Nicu Covaci a fost la un pas de leșin imediat după o sesiune de autografe desfășurată la cinematograful Arta, din Arad, unde a rulat filmul „Phoenix: Povestea”. „A venit cu frisoane, dar încă nu sunt gata analizele”, au precizat surse medicale pentru opiniatimisoarei.ro

În jurul orei 22.30, Nicu Covaci, în vârstă de 75 de ani, a ieșit din spital și s-a dus pe scenă alături de colegii săi, care deja cântau în lipsa lui.

Nicu Covaci, umilit de Uniunea Compozitorilor

În ultima perioadă, Nicu Covaci a intrat într-un scandal uriaș cu Uniunea Compozitorilor. Artistul a picat examenul de admitere la Uniunea Compozitorilor și a depus contestație. El a declarat că își va face dreptate și că va arăta că merită respectul UCMR.

„Am depus o contestație. M-am dus acolo și am predat-o. Mi-au spus că va dura până să îmi răspundă. Între timp Moculescu și-a dat arama pe față și a făcut o greșeală. A destăinuit că de fapt, eu am fost pedepsit. Și anume, pentru faptul că în 77, când am plecat din țară, Sergiu Nicolaescu m-a scos de pe genericul filmului la care toată muzica este a mea, Nemuritorii. 20 de ani de zile au băgat banii în buzunar, acești compozitori consacrați”, a declarat Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix.

Nicu Covaci a mai spus că și-a dedicat viața muzicii și că nu se aștepta să treacă prin aceste situații neplăcute.

„Nu am familie, nu am copii, nu am decât Phoenix. Eu pentru Phoenix trăiesc, iar Phoenixul trăiește pentru public. Pentru țara asta. Ani de zile am refuzat să dau examen. În decembrie am hotărât, în glumă, să dau un examen. M-au pus să compun ceva. Am primit niște foi cu partituri, am scris o compoziție cu refren, cu tot ce trebuie. Am scris ce cântă basul, ce cântă toba, tot ce mi s-a cerut. Când am primit scrisoarea de la UCMR că am căzut la examen, m-am tăvălit pe jos de râs. Credeam că e o glumă. E prima oară când pic la un examen. Și am avut multe. Însă nu e vorba de bani. Aș vrea să fiu recunoscut pentru ceea ce am făcut o viață întreagă. Mi-am sacrificat viața pentru treaba asta.”