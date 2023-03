Nicu Covaci, umilință la 75 de ani. L-au pus să dea examen și l-au lăsat fără pensie!

La cei 75 de ani ai săi, celebrul Nicu Covaci a rămas fără pensie după cinci decenii în care a cântat în mii de spectacole. La cei 75 de ani ai săi, celebrul Nicu Covaci a rămas fără pensie după cinci decenii în care a cântat în mii de spectacole. Artistul nu a mai primit pensia care i se cuvenea, deoarece nu a reușit să ia notă de trecere la examenul de atestat pe care a fost obligat să îl susțină la Uniunea Compozitorilor din România.

Mai concret, lui Nicu Covaci i s-a cerut la 75 de ani, un atestat de compozitor, pentru a mai putea beneficia de indemnizația lunară pe care o primea.

Acum, Nicu Covaci, membru în generația de aur al trupei Phoenix, alături de Mircea Baniciu, Ioji Kappl, Costin Petrescu, Valeriu Sepi, trebuie să meargă în turnee pentru a se putea întreține.

”Eu nu am o pensie, deși am adus țării acesteia milioane. Sunt umilit, trebuie să mă duc zilele astea la Uniunea Compozitorilor, să dau examen de compozitor. După 50 de ani în care am compus atâtea piese și au încasat bani de pe urma lor, mi-au dat și mie o mică părticică, este drept. Dar ei nu-și pun întrebarea că atâta timp au încasat niște bani de a mine, pe piese compuse de mine, iar acum vor să mă pună să demonstrez că sunt compozitor. Nu este nimic, o să mă duc să dau examen, poate o să pic”, a spus Nicu Covaci.

Decizia de la Uniunea Compozitorilor

Pe data de 13 martie 2023, Nicu Covaci a primit acasă, o adresă de la Uniunea Compozitorilor, prin care era anunțat că nu a reușit să obțină nota minimă la examen, drept consecință drepturile sale financiare fiind sistate.

Mai exact, Nicolae Gheorghiță, vicepreședintele Uniunii Compozitorilor din România l-a informat pe Nicu Covaci că nu a fost admis la examenul pentru a obține atestatul de compozitor. Nicu Covaci a luat doar 7.60, și era necesar minim 8.

”Vă informăm prin prezenta că Biroul Secției de muzică jazz/pop al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România s-a întrunit în ședință și a analizat lucrarea scrisă pe care ați susținut-o în cadrul probei de examen profesional, solicitat prin regulament candidaților care nu au studii superioare de specialitate. Lucrarea realizată de Dvs. a fost evaluată cu media 7,60, ceea ce o plasează sub media de promovare (8,00), conform Regulamentului privitor la admiterea în UCMR”, se arată în adresa Uniunii Compozitorilor, potrivit româniatv.net.