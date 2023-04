O nouă umilință pentru Nicu Covaci. Și-a vrut drepturile, dar UCMR i-a respins contestația

Contestația lui Nicu Covaci la UCMR a fost respinsă. Artistul din Phoenix a fost notat cu nota 7,60 la examenul de admitere, pe care-l susţinuse, dar ar fi avut nevoie de nota 8.00, pentru a fi acceptat în cadrul uniunii. Acesta a depus contestație, dar fără rezultat. El nu va beneficia nici de pensia profesională.

„Ştie o lume întreagă ce mi s-a întâmplat. Am zis totuşi să fac oficial contestaţie…Am înţeles mai greu că sunt un fel de pedepsit în ochii celor din acea uniune. Îmi pare rău că am fost tratat aşa, fiindcă eu mi-am dorit sincer să fiu în această breaslă. Numai că aici e vorba despre o gaşcă de ticăloşi, iar eu din aşa ceva nu vreau să fac parte!”, a spus Nicu Covaci, de numele căruia se leagă zeci de melodii de succes ale trupei Phoenix‘.

Totul a fost în zadar

Nicu Covaci a mai spus că UCMR i-a oferit o explicație, dar că nu poate accepta așa ceva. Artistul a declarat că a muncit o viață întreagă și că nici până în ziua de azi nu a primit o parte din banii promiși de la UCMR.

„Am să fiu sincer şi am să vă spun că am crezut pentru o vreme că-mi vor oferi atenţia cuvenită. Ăsta e şi motivul pentru care am făcut contestaţia, printre altele. Dar s-a întâmplat la scurtă vreme, după ce am depus contestaţia, să primesc de la ei un document prin care mi se explica de ce mi s-a refuzat intrarea în uniune. Iniţial, am râs de motivaţia lor, de m-am tăvălit pe jos, împreună cu câţiva amici foarte buni. Apoi, după o vreme, am înţeles ce mi s-a transmis, printre rânduri, ca să zic aşa! În ochii lor eu am fost, sunt şi voi rămâne un pedepsit!

Am înţeles, după declaraţiile lui Horia Moculescu, ce mi se reproşează. Nişte jigniri pe care le-aş fi adus în trecut unor colegi de breaslă. Nu ştiu despre ce jigniri e vorba. Dacă e legat de faptul că nu mi s-au plătit drepturile pentru muzica filmului lui Sergiu Nicolaescu, ‘Nemuritorii’, atunci e timpul să discutăm. Sunt gata oricând să fac asta! Fiindcă acei bani, care mi se cuveneau, nu au intrat în buzunarul meu, ci al altuia, care nu-i merita. După 1990, i-am atras atenţia şi lui Sergiu Nicolaescu, în aceeaşi chestiune. Omul mi-a dat dreptate şi mi-a spus că nu a putut face altfel fiindcă existau nişte legi în acea vreme legate de cei care fugeau din ţară. Dar, a încercat să îndrepte lucrurile! Şi, atunci, despre ce jigniri e vorba, stau şi mă întreb?!”, a spus el pentru Impact.