Nicoleta Pauliuc (PNL), despre vârsta digitală minimă propusă de PE: România, în pas cu Europa

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a afirmat că Parlamentul European susține introducerea unei „vârste digitale minime” de 16 ani pentru accesul la rețele sociale, platforme video și aplicații bazate pe inteligență artificială, idee care se aliniază cu prevederile Legii Majoratului Digital, inițiată de ea și adoptată deja de Senat. „România, în pas cu Europa: protejăm copiii online”, a scris aceasta, într-o postare pe Faceboook.

Senatoarea PNL a declarat că România este „în pas cu Europa”, după ce Parlamentul European a propus stabilirea unei „vârste digitale minime” de 16 ani pentru accesul la rețele sociale, platforme video și aplicații bazate pe inteligență artificială.

„Aceasta este exact filozofia Legii Majoratului Digital, pe care am iniţiat-o şi care a fost deja adoptată de Senatul României”, a mai adăugat aceasta.

Nicoleta Pauliuc arată că Europa recunoaște un „adevăr simplu”, acela că minorii trebuie protejați în mediul online. „Între 13 şi 16 ani, accesul la platforme trebuie să se facă doar cu acordul părinţilor. Platformele digitale trebuie să-şi asume răspunderea pentru siguranţa minorilor, nu doar părinţii sau şcoala”, a mai scris aceasta.

Potrivit senatoarei PNL, Legea Majoratului Digital urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților, unde votul va fi decisiv, aceasta subliniind că actul normativ le oferă părinților dreptul de a decide, nu algoritmilor.

„Este o lege care pune dreptul copiilor la protecţie şi echilibru înaintea oricărui interes comercial. Decizia Parlamentului European arată că România este, de data aceasta, cu un pas înainte. Am avut curajul să spunem primul lucru care contează: copilăria trebuie protejată şi în mediul online”, a mai adăugat aceasta.

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European a aprobat joi, cu o largă majoritate, propunerea europarlamentarei daneze Christel Schlademose privind reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale.

Potrivit proiectului, copiii sub 13 ani nu vor mai putea să își creeze conturi pe platforme online, iar cei cu vârste între 13 și 16 ani vor avea nevoie de acordul părinților pentru a le folosi. Măsura vizează și platformele de distribuire video, precum YouTube și TikTok.