Nicole Cherry, la capătul puterilor. Fetița sa este grav bolnavă. „N-am mai dormit”

Nicoleta Janina Ghinea, cunoscută de fanii săi sub numele de Nicole Cherry, are o fetiță de doar doi ani, Anastasia. De curând, vedeta a declarat că a trecut prin clipe cumplite și că fiica ei s-a îmbolnăvit grav. Aceasta a mai spus că nu a mai dormit de câteva zile și că a cerut ajutorul mamei sale.

Nicole Cherry a declarat că fiica ei a făcut febră foarte mare și că medicul i-a prescris un tratament. „Anastasia e răcită, a făcut iar febră aseară și de la 5 n-am mai dormit, pentru că îmi era frică să nu îi crească din nou, chiar dacă i-am administrat tot ce mi-a dat doamna doctor. E panica aia pe care cred că o știu mămicile și da, practic, n-am mai dormit de atunci. Cel mai probabil, o să vină mami azi, pentru că eu am și treabă. S-au nimerit toate atât de aiurea. Când vine una, mai vin și altele”, a povestit Nicole Cherry, pe Instagram.

Nicole Cherry, aspru criticată

De curând, Nicole Cherry a mai povestit că a fost aspru criticată de oameni pentru că a rămas însărcinată la o vârstă fragedă. Artista a declarat că i-a fost foarte greu să accepte părerea altora și că nu a putut înțelege răutatea lor.

„Am primit hate în social media, întrucât oamenii au considerat că eu sunt un copil la 23 de ani și n-am voie să fiu mamă la această vârstă. Sunt femeie, nu sunt copil cu copil, iar 2022 m-a maturizat enorm. A fost un an în care nu am mai avut voie să fiu copil. Eu cred că o mamă, abia după ce dă naștere și trăiește câteva experiențe cu copilul ei, abia atunci dobândește câteva frici. Eu înainte nu gândeam atâtea lucruri”, a povestit Nicole Cherry în podcastul lui Mihai Morar. „M-au deranjat la început, pentru că, la fel ca orice mamă, îți dorești să faci ce e mai bine pentru copilul tău, iar când primești reacții care nu își au rostul și când oamenii nu știu exact situația și se trezesc vorbind, deranjează. În timp, am învățat ce să spun și ce să arăt, încât să nu mă mai deranjeze și să nu mai primesc atât de multe sfaturi fără să se știe exact ce se întâmplă cu adevărat la noi în casă, și cred că e mult mai bine așa”, a mai spus artista.