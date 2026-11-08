Nicolae Stanciu, mesaj după câștigarea campionatului Chinei

Nicolae Stanciu a sărbătorit câștigarea campionatului Chinei cu Dalian Yingbo și a publicat pe Instagram un mesaj dedicat coechipierilor și suporterilor. Internaționalul român a spus că, de această dată, și-a dorit trofeul în primul rând pentru echipă și pentru orașul Dalian, care nu mai avusese o campioană națională de 21 de ani.

Căpitanul echipei Dalian Yingbo a spus că și-a dorit foarte mult să câștige campionatul, însă motivația sa a fost diferită față de celelalte momente importante ale carierei.

„Nu vă puteți imagina cât de mult mi-am dorit acest titlu… dar, pentru prima dată în viața mea, nu pentru mine, ci PENTRU COECHIPIERII MEI ȘI PENTRU DALIAN!”, a scris Stanciu pe Instagram.

Fotbalistul a făcut referire și la perioada îndelungată în care orașul Dalian nu a mai avut o echipă campioană în prima ligă din China.

„Cei 21 de ani de așteptare au luat sfârșit! DALIAN, AICI ESTE LOCUL TĂU! VĂ IUBESC ȘI VĂ MULȚUMESC!”, a transmis internaționalul român.

Stanciu a lăsat de înțeles că festivitățile vor continua și după ridicarea trofeului.

„Noaptea va fi lungă”, a adăugat el.

Ultima formație din Dalian care câștigase campionatul Chinei fusese Dalian Shide, în 2005. Prin succesul obținut în 2026, Dalian Yingbo a întrerupt o perioadă de 21 de ani fără un titlu național pentru fotbalul din oraș.

Campionatul Chinei s-a încheiat cu două echipe la egalitate de puncte, după ce rezultatele ultimei runde au schimbat ordinea din fruntea clasamentului.

Înaintea meciurilor decisive, Chengdu Rongcheng ocupa primul loc, cu 52 de puncte. Dalian Yingbo se afla pe poziția secundă, la trei puncte în urma liderului. Pentru a mai avea șanse la titlu, echipa lui Nicolae Stanciu trebuia să câștige ultimul meci și să beneficieze de un rezultat nefavorabil al rivalei.

Dalian Yingbo și-a îndeplinit obiectivul și a învins-o pe Tianjin Jinmen Tiger cu scorul de 3-1. În același timp, Chengdu Rongcheng a fost învinsă în deplasare de Shandong Taishan, scor 2-3.

În urma acestor rezultate, ambele echipe au încheiat sezonul cu 52 de puncte. Titlul i-a revenit formației Dalian Yingbo datorită avantajului din confruntările directe cu Chengdu Rongcheng, câștigate amândouă.

Dalian Yingbo a încheiat sezonul cu cinci victorii consecutive, în timp ce Chengdu Rongcheng a obținut un singur punct în același interval.

Cu cinci etape înainte de final, liderul avea un avantaj considerabil față de formația lui Stanciu, iar diferența dintre cele două echipe fusese de cel puțin 12 puncte.

Seria de rezultate din ultimele runde a permis echipei din Dalian să recupereze handicapul și să ajungă la egalitate de puncte cu Chengdu chiar la încheierea campionatului. Astfel, rezultatele directe dintre cele două formații au decis câștigătoarea titlului. Finalul campionatului și triumful echipei Dalian Yingbo au fost relatate și de Reuters.

Nicolae Stanciu mai câștigase campionatul Chinei în 2022, când evolua pentru Wuhan Three Towns.

Internaționalul român a revenit în fotbalul chinez la începutul anului 2026, după despărțirea de formația italiană Genoa. În ianuarie, mijlocașul a semnat cu Dalian Yingbo, echipă alături de care a reușit să câștige titlul la finalul primului său sezon.

Pentru Stanciu, succesul reprezintă un nou trofeu în carieră, iar pentru Dalian, primul titlu de campioană a Chinei după cel obținut de Dalian Shide în urmă cu 21 de ani.