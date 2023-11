Nicolae Ciucă: Îmi place să dansez. Îmi place mult muzica populară, îmi plac horele

Nicolae Ciucă a mărturisit că nu a fost niciodată în vacanţă în străinătate, iar de Crăciun va merge în Bucovina. Liderul PNL recomandă, de asemenea, stațiunile montane din România spunând că sunt „absolut colosale”. Mai mult, fostul premier recomandă stațiunile unde se face agroturism, inclusiv Delta Dunării.

Nicolae Ciucă a spus unde îşi face concediile

Preşedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă a declarat sâmbătă la un post de televiziune că nu ajunge o viaţă să descoperim România.

”Nu am fost niciodată în vacanţă în străinătate, în concediu, în city-break. Şi le spun tuturor, pentru că nu ştiu dacă ne ajunge o viaţă să descoperim România. Frumusețile României. Mai avem încă multe de văzut”, a spus președintele Senatului.

Fostul premier a mărturisit că ar recomanda stațiunile montane care sunt colosale. Sau locurile unde se face agreoturism. Preşedintele Senatului a recomandat zonele din în Maramureş, Suceava, Ţara Oaşului şi Delta.

Nicolae Ciucă. Sursa foto: gov.ro

„Vacanțe, în adevăratul sens al cuvântului, am avut cu ceva ani în urmă. Ulterior, când am intrat în vâltoarea responsabilităților, nu am avut o săptămână legată de vacanță. Cele mai frumoase vacanțe au fost în 2003 la Sinaia și în 2004, la mare. N-am fost niciodată în concediu în străinătate. Niciodată în concediu, în vacanță, în city-break. Nu știu dacă ne ajunge o viață să descoperim frumusețile României. Mai avem multe de văzut” a spus Nicolae Ciucă.

Fostul premier s-a îndrăgostit de Gura Humorului

Liderul PNL a spus că de Crăciun va merge în Bucovina. După ce a fost în vară la Gura Humorului, la Mănăstire la Suceava, le-a plăcut atât de mult la pensiunea unde au stat, încât i-au rugat pe proprietari să îi găzduiască şi de sărbători.

Nicolae Ciucă a mai spus că cele mai frumoase vacanţe le-a petrecut după ce s-a întors din misiuni, în iarna din 2003, la Sinaia, şi a doua la mare, la Venus, în 2004.

Fostul premier mai dezvăluie că ascultă toate felurile de muzică, dar și dansează; „Îmi place să dansez. Îmi place mult muzica populară, îmi plac horele”.