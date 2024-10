Politica Nicolae Ciucă ștampilează colaborarea PSD cu AUR: „Coaliția toxică” pentru România







Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal (PNL) și candidat la alegerile prezidențiale din România, a lansat un avertisment puternic cu privire la pericolele pe care le vede în ascensiunea unei coaliții între Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). În cadrul unui discurs recent, Ciucă a afirmat că această alianță reprezintă o amenințare gravă pentru România, deschizând ușa influențelor străine și afectând economia țării.

Răspunderea PNL în fața amenințării PSD-AUR

Nicolae Ciucă a subliniat că PNL, ca partid cu o tradiție istorică de 150 de ani, are rolul de a opri ascensiunea a ceea ce el numește "coaliția toxică" dintre PSD și AUR. În viziunea sa, această colaborare ar duce la declinul economic al țării și ar expune România la influențe externe periculoase.

Ciucă și-a exprimat convingerea că PNL trebuie să împiedice acest scenariu, asumându-și responsabilitatea de a proteja valorile democratice și de a susține ordinea globală. În mod particular, el a accentuat că populismul și extremismul cresc în întreaga Europă, iar România nu este imună la aceste fenomene.

Ciucă a vorbit despre moștenirea PNL și rolul său personal în servirea țării, de la cariera militară ca soldat, ofițer și general, până la funcțiile de ministru al Apărării, prim-ministru și, în prezent, președinte al Senatului. El a subliniat că experiența sa în conducerea României într-o perioadă dificilă îl califică pentru a ocupa funcția de președinte.

Discursul său a reflectat o viziune strategică pentru România, menționând războiul care se desfășoară la granițele țării, criza economică iminentă și ascensiunea mișcărilor populiste. În acest context, el a reiterat importanța unei conduceri solide și a unității naționale.

Ciucă promite „transformarea amenințărilor în oportunități”

Nicolae Ciucă a conturat și un plan ambițios de a transforma amenințările în oportunități și crizele în avantaje pentru dezvoltarea României. Programul său prezidențial, intitulat „România prosperă și sigură”, are în centrul său un pact național și o strategie de dezvoltare de lungă durată.

Conform viziunii sale, președintele României are puterea simbolică și morală de a unifica societatea și de a susține implementarea unui program național. Ciucă a promis că, dacă va deveni președinte, va asigura respectarea angajamentelor și va presiona guvernele să își îndeplinească termenele și să respecte strategiile naționale.

"România poate şi trebuie să transforme dificultăţile în ocazii de dezvoltare, iar pentru asta daţi-mi voie să vă spun: e nevoie de un preşedinte adevărat. Preşedintele are cel mai mare rang politic şi cea mai mare putere simbolică. Nimeni în afara preşedintelui României nu poate genera şi susţine mai eficient o viziune de dezvoltare. Niciodată funcţia politică nu are creditul moral şi capacitatea de a împinge înainte un program naţional ambiţios şi de lungă durată. Preşedintele poate unifica societatea în jurul unui pact naţional, o poate unifica în jurul unei strategii naţionale de dezvoltare. Preşedintele poate presa guvernele să se ţină de termene şi să respecte angajamentele. Ei bine, când voi fi preşedintele României, exact asta am de gând să fac", a afirmat Ciucă, conform Agerpres.

Nicolae Ciucă a făcut un apel către electorat pentru a susține un președinte adevărat, capabil să aducă stabilitate și prosperitate în România. El a subliniat că funcția prezidențială nu este doar despre putere politică, ci și despre unificarea națiunii și asigurarea dezvoltării pe termen lung.