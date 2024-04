Politica Nicolae Ciucă, sprijin pentru candidații PNL. Ce îi îndeamnă înainte de alegerile locale







Nicolae Ciucă a avut o agendă încărcată marți, 23 aprilie. Acesta s-a aflat în vizită oficială în județul Dolj, unde a participat la manifestarea prilejuită de Ziua Forțelor Terestre și, totodată să participe la lansarea candidaților PNL pentru alegerile locale din comunele Poiana Mare și Calafat.

Nicolae Ciucă, sprijin pentru candidații PNL

Vizita lui Nicolae Ciucă din județul Dolj s-a încheiat în Calafat, unde a participat la lansarea candidatului PNL pentru funcția de primar: Dorel Mitulețu.

„Primarul trebuie să aibă o agendă în permanentă deschidere cu omul. Dacă vreți, putem face un raport între administrațiile liberale și celelalte administrații

Raportul de proiecte din fonduri europene este de 5 la 1. La nivelul PNL rata de multiplicare a proiectelor este de 5 la 1. Asta înseamnă că avem oameni profesioniști, că știm și că ne pasă de oameni, asta este echipa PNL și asta le voi cere permanent de aici încolo”, a declarat Nicolae Ciucă.

Liderul PNL, îngrijorat de deșertificarea din județul Dolj

Aflat în județul în care a copilărit, Nicolae Ciucă și-a arătat îngrijorarea și față de deșertificarea din această zonă a României.

„Din păcate județul Dolj are 120 de mii de hectare care au intrat în procesul de deșertificare iar cand vine vorba de plantare de păduri, am făcut proiecte pornind de la drumul pe care-l făceam când eram copil și treceam prin pădurile de salcâm, nu am mai găsit drumul. Am citit care este pericolul privind deșertificarea, am derulat un proiect începând cu oamenii de la cabinetul senatorial până la primari, dunele de nisip au crescut cu 2- 3 metri, este într-adevăr un pericol, a mai declarat Nicolae Ciucă la Calafat.

Liderul PNL nu a plecat până când nu și-a îndemnat colegii să fie sinceri cu oamenii, în contextul în care în Capitală alianța PSD - PNL a început să se clatine.

„Noi am venit să vă garantăm sprijinul nostru. Le spun liberalilor să meargă la oameni și să recunoască cu onestitate ceea ce au reușit și ce nu au reușit să facă, este important să avem acest dialog onest cu oameni”.