Nicolae Ciucă, vizită în Dolj: „Când vine vorba de alegeri ceea ce contează sunt oamenii gospodari”

Marți, Nicolae Ciucă s-a aflat în vizită oficială în mai multe comune din județul Dolj. Printre acestea s-a numărat și comuna Poiana Mare, unde a poposit preț de câteva ore pentru a-l susține pe candidatul PNL.

În ciuda haosului din București pentru Primăria Capitalei, președintele PNL, Nicolae Ciucă și-a respectat agenda și a plecat spre județul Dolj.

După manifestarea prilejuită de Ziua Forțelor Terestre, desfășurată în municipiul Băilești, la Monumentul Eroilor, președintele Partidului Național Liberal a participat la lansarea candidatului PNL Marin Vintilă din Poiana Mare.

„Ceea ce este foarte important, nu am venit aici pentru mine, ci pentru a recunoaște activitatea domnului primar. Ați reușit să dezvoltați proiecte la nivelul comunei. Asta înseamnă administrație liberală, proiecte finanțate și din fonduri europene. Cer în continuare tuturor să spună oamenilor realitatea, nu are rost să însirăm vorbe goale, nu facem altceva decât să ne amăgim pe noi înșine

În cadrul discursului său, Nicolae Ciucă a dorit să puncteze ce este important pentru cei de la PNL în cadrul alegerilor locale care urmează în luna iunie:

„Când vine vorba de alegeri, nu este vorba de ideologie neapărat, ci de oameni gospodari. Poiana Mare a fost întotdeauna o comună liberală, aici oamenii au avut mereu inițiative. Am copilărit aici la Ghidici, fratele mai mare al tatălui meu era unul dintre cei mai vestiti cojocari. Politica liberală a susținut întotdeauna consolidarea și mărirea clasei de mijloc,iar modul în care sprijinim intreprinzatorii mici și mijlocii le-am făcut printr-o serie de inițiative”.

Totodată, Nicolae Ciucă a enumerat și cele mai importante proiecte desfășurate sau în curs de desfășurare sub conducerea locală a partidului liberal:

„Pe guvernarea liberală a fost pentru prima dată când creșterea economică s-a bazat mai mult pe partea de investiții decât pe partea de consum, pe inițiativă, asumarea liberală am făcut în așa fel încât să mărim bugetul pentru investiții, acestea au reușit să dezmortească o serie întreagă de proiecte. Unul dintre ele este Drumul Expres Craiova București, apoi Craiova Filiași, apoi către Caransebeș, Lugoj. Această zonă era izolată, iar în felul acesta reușim să dăm drumul la proiecte importante pentru zona, regiune, pentru ca aici sunt și chestiunile legate de relevantă a Dunării

Rostul nostru este să perseverăm și să ducem toate aceste proiecte la bun sfârșit. Când vorbim de politică liberală vorbim și de educație. În acest moment Poiana Mare beneficiază de proiectul masă caldă. Evoluția este în așa fel încât vedem programul la nivelul întregii țări, a scăzut abandonul școlar, oamenii își trimit copiii la școală pentru că aici beneficiază și de o masă caldă, contează pentru viitorul țării.

Aici sunteți beneficiarii și a unor condiții în ceea ce privește serviciile medicale. Pe guvernarea noastră și lumea vorbește prea puțin, s-a rezolvat acel sprijin pentru România, banii pentru alimentele de bază pentru cei cu un venit sub 2000 de lei, cardurile pentru plata energiei, creșterea punctului de pensie la 1785 de lei, asta înseamnă o creștere cu 61% a pensiilor în patru ani de zile

Nu spun ca este mult, dar este ceea ce am promis și ceea ce am reușit să facem. Am cerut liderilor de filială și primarilor prin discuțiile avute să aibă curajul să vorbească cu oamenii, să facă ceva pentru aceste comune din sudul țării. Este de neînțeles de ce majoritatea drumurilor au rămas la fel ca atunci când eram copii

Noi liberalii ne-am asumat proiectul Anghel Saligny, prin care se pot moderniza aceste lucruri. Acestea sunt chestiunile ce țin de viața oamenilor, oamenii nu se vor întoarce acasă până când nu vor avea o viață normală pentru un om,. Cei care lucrează în străinătate nu pot fi convinși de vorbe ci prin fapte și prin ceea ce văd când vin acasă”.