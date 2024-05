Politica Nicolae Ciucă: România, cel mai important investitor în Republica Moldova







Schimburile economice dintre România și Republica Moldova s-au triplat, în ultimii zece ani, a declarat președintele Partidului Național Liberal (PNL) și președinte al Senatului, Nicolae Ciucă.

Ciucă: România, principalul investitor și partener comercial al Republicii Moldova

El a mai spus, la Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, care a avut loc la Iași, că România a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova și principalul investitor străin în Republica Moldova.

„Dacă ne gândim la relațiile economice dintre România și Republica Moldova, în urmă cu zece ani, schimburile economice se ridicau la un miliard de euro. Astăzi vorbim de trei miliarde de euro”, a punctat Nicolae Ciucă.

Relațiile comerciale s-au triplat

„Practic, într-un deceniu, în zece ani, s-au triplat. România a devenit cel mai important investitor din Republica Moldova. Avem investiții de peste 400 de milioane de euro.

Și, în același timp, România a devenit principalul partener comercial, exporturile din Republica Moldova fiind în mare parte direcționate către România”, a mai spus președintele PNL, Nicolae Ciucă.

„Reziliența Republicii Moldova va crește odată cu întărirea cooperării cu România”, a mai declarat liderul român la Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, cu referire la contextul de securitate din regiune, pe fondul răzbiului declanșat de invazia trupelor lui Vladimir Putin în Ucraina.

Ciucă, convorbiri cu Maia Sandu, Dorin Recean și Igor Grosu

„Noi am făcut tot ce ne-a stat omeneşte în putinţă, dincolo de responsabilităţile publice, de responsabilităţile politice, vorbim de ceea ce simţim fiecare dintre noi ca să sprijinim Republica Moldova fiecare dintre noi. Am avut un contact şi un dialog permanent cu autorităţile de la Chişinău, de la doamna preşedintă (..) acum în continuare şi cu preşedintele Parlamentului. Am vorbit cu preşedintele parlamentului ieri, cu premierul, chiar în ziua de Înviere”, a mai spus Nicolae Ciucă.

„Vă asigur că ele vor continua” a mai spus liderul PNL, adăugând că „astăzi vorbim despre cum putem să sprijinim mai bine Republica Moldova în parcursul european. Sunt activităţi care s-au derulat în perioade foarte scurte de timp şi care au fost benefice pentru deciziile care urmează a fi luate”.

Liderul PNL Nicolae Ciucă a fost însoțit la forumul de la Iași de comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, și de europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al partidului.