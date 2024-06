Motoarele PNL sunt femeile, seniorii și tinerii. Nicolae Ciucă, în campanie electorală la Arad

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a fost prezent la Arad la o întâlnire cu membrii de partid, înainte de alegerile din 9 iunie. El a vorbit despre valorile liberale, spunând că rolul membrilor de partid va fi să le consolideze.

„Mă bucur foarte mult să revin alături de dumneavoastră. Am venit să vă mulțumesc nu pentru a va motiva. Motivati sunteți, câștigători sunteți, am venit să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, pentru energia pe care o depuneți, o consumați și pentru modul in carea ați reușit să derulați această campanie. Mai important decat mesajele de mobilizare, acestea vin de la sine, este să mulțumim tuturor echipelor pentru tot ceea ce fac. Vă rog să primiți mulțumirile, recunoștința si prețuirea pentru tot ce faceți”, a declarat Nicolae Ciucă în discursul său.