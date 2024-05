Politica Rareș Bogdan anunță: PNL, peste PSD la alegerile locale







Prim-vicepreședintele liberal Rareș Bogdan a anunțat că PNL e, în acest moment, peste PSD la aceste alegeri locale din punct de vedere al numărului de localități în care au candidați.

Rareș Bogdan subliniază că prioritatea interesului național a stat la baza deciziei sale și a PNL de a forma o alianță cu PSD și spune că dacă cineva i-ar fi zis de așa ceva acum cinci ani, i-ar fi spus că e „nebun”.

„Mă gândeam că dacă cineva îmi spunea acum cinci ani că voi lipi un afiş cu mine care să aibă încă o siglă pe lângă sigla pe care o am în inimă şi o iubesc la fel ca şi voi toţi, săgeata înconjurată de stelele Uniunii, îi spuneam că e nebun”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

Rareș Bogdan spune că alianța cu PSD are la bază interesul național

Liberalul a subliniat că în vremuri de schimbare și provocări fără precedent, acțiunile trebuie să fie ghidate de interesul național al țării și de binele cetățenilor români.

Rareș Bogdan a evidențiat că aceasta este diferența dintre un om politic și un om de stat, față de cineva care se lasă purtat de „bătaia vântului”.

„Am făcut ce trebuie pentru România şi vom face ceea ce trebuie pentru România pentru că suntem cei mai buni. Aţi dovedit asta în momentul în care dvs, liberalii, aţi adunat peste 2,3 milioane de semnături, 800.000 la alegerile locale”, a explicat acesta.

Prim-vicepreședintele PNL a menționat că au existat partide întregi care nu au reușit să strângă semnăturile necesare în două săptămâni, în timp ce PNL a reușit să adune 800.000 de semnături de la marți până vineri.

Acest lucru, spune Rareș Bogdan, demonstrează forța unui partid cu 280.000 de membri. Au fost adunate în total un milion și jumătate de semnături pentru listele proprii și ale liberalilor din țară.

PNL are candidaţi în 95% din ţară

Europarlamentarul a subliniat că PNL are candidați în 95% din țară, în timp ce PSD-ul are o acoperire sub 90%. Asta înseamnă, spune Rareș Bogdan, că există cel puțin 10% din teritoriu care nu constituie o prioritate pentru social-democrați.

„Niciodată în 34 de ani, PNL nu a avut acoperite 95% din cele 3.241 de unităţi administrativ-teritoriale. Şi asta înseamnă respect pentru cetăţean. Cei de la USR şi acoliţii au sub 30%, înseamnă că 79% nu contează pentru ei din România.

Cei de la AUR au sub 50%, înseamnă că 50% dintre români nu contează pentru ei. Până şi cei din PSD au sub 90%, înseamnă că sunt cel puţin 10% care nu contează pentru pesedişti. Pentru noi contează peste 95% din cetăţenii României”, a mai spus Rareș Bogdan.