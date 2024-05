Politica Nicolae Ciucă și Lucian Bode, alături de candidații PNL Brașov. Ce mesaje au transmis







Nicolae Ciucă, Președintele Partidului Național Liberal, s-a aflat la Brașov alături de alți lideri ai partidului de la nivel central, pentru evenimentul de lansare a candidaților liberali.

Este vorba despre candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, și cel pentru funcția de primar al municipiului Brașov, George Scripcaru (susținut de alianța PSD-PNL).

Ciucă, alături de candidații PNL Brașov: „PNL va juca un rol mai important decât trecutul lui glorios”

„Mă bucur să revin la Brașov, la doar o lună după ce am formalizat candidatura domnului Scripcaru. Ziua Europei ne duce cu gândul la unul dintre cei mai vizionari lideri ai PNL, la Dinu Brătianu, care în 1949, înainte să fie arestat de către regimul comunist, este arestat în 1950 și moare la câteva luni, în 1949 scria în felul următor: România, cea mai luminată țară din Estul Europei va juca un rol foarte important în relațiile internaționale, economice și politice ale Europei Unite.

PNL va juca un rol mai important decât trecutul lui glorios. Ăsta este viitorul PNL prevăzut de Dinu Brătianu în 1949.

Astăzi noi putem spune că PNL este cel mai pro-european partid, este partidul care a înțeles care sunt virtuțile de a fi membri UE, care sunt avantajele și cum putem să folosim acest statut pentru ca România să beneficieze de tot ceea ce înseamnă finanțarea și oportunitățile care ni s-au deschis prin statutul de membru al UE.

Nicolae Ciucă continuă să îndemne liberalii către cetățeni și susține că românii sunt dezinformați

„Trebuie să le explicăm oamenilor că în România au intrat în țară peste 95 de miliarde. Din 95 de miliarde, România a plătit statutul cu 1% din PIB, ceea ce înseamnă 30 de miliarde de euro, au rămas pe sold în România 65 de miliarde de euro.

Trebuie să combatem această dezinformare prin care se spune că România plătește mai mult decât primește. Tot de când am devenit membrii UE, în țara noastră au intrat, prin investiții străine, peste 120 miliarde de euro, iar românii din Diaspora, banii pe care îi trimit, depășesc 100 de miliarde de euro. Acestea sunt cifrele pe care o să le repet de fiecare dată, sunt importante atunci când vine vorba de ziua Europei sau de statutul României ca membră a UE.

PIB raportat la paritatea puterii de cumpărare față de media europeană, am crescut de la 40% la 78% anul trecut. Și avem șansa ca până în 2030 să depășim 90%. Dacă noi reușim să îndeplinim această misiune, lăsăm moștenire tinerilor ceea ce noi am reuțit să facem.

Așa am înțeles noi că trebuie să înțelegem ce înseamnă Europa pentru România și România pentru Europa”, a mai spus Ciucă în cadrul evenimentului.

„Am fost fost partidul care am realizat cea mai mare absorbție de fonduri europene”

Totodată, Nicolae Ciucă susține cu îndârjire candidații liberali din Brașov și vobrește despre modul în care cei doi reprezentanți ai PNL au reușit să se implice în administrația locală.

„Este foarte important să vorbim despre aceste lucruri, celor ce încearcă să arunce și să dezinformeze oamenii care muncesc în fiecare zi și nu au timp să se informeze Atunci când vine vorba de alegerile europarlamentare, noi le-am abordat și am susținut această comasare pentru că am văzut legătura directă dintre fondurile europene și dezvoltarea comunităților locale. Domnul Scripcaru a spus foarte clar câte proiecte a lăsat, câte a realizat și câte puteau să fie realizate și nu s-au făcut pe actuala administrație Tot ceea ce înseamnă administrație locală s-a făcut cu bani europeni, s-a făcut cu bani din bugetul de stat. Nu vorbim despre administrațiile liberale doar pentru a ne lăuda, vorbim pentur că acolo s-au făcut lucruri. Acolo s-au făcut lucruri, asta înseamnă administrație liberală. Asta înseamnă să înțelegi sensul dintre alegerile europarlamnetare și locale. Este important ca dincolo de tot ceea ce noi am reușit să transmitem ca mesaje, ceea ce se va întâmpla, este rugămintea mea să vorbiți despre aceste lucruri. Am venit la Brașov pentru că sunt sigur că dincolo de faptul că o să fim prima forță politică, sunt convins că o să câștigăm Municipiul Brașov. Sunt convins că cu această echipa, unitatea liberalilor din Brașov o sa câștigați alegerile. Am convingerea ca primăria Municipiul Brașov o să fie câștigată de Gerge Scripcaru. Președenția CJ Brașov, echipa este frumoasă, nu mă refer doar la cele 5 doamne. Toată echipa este puternic, unită, solidară. Trebuie să continuați să faceți campanie și să ridicați actualul scor în Brașov. Sunt convins pentru că am fost și i-am văzut pe aproape toți dintre ei. Ne place să venim la Brașov. Îmi place să vin aici. Sâmbăta este Mânăstirea mea de suflet. Dincolo de chestiunile personale este despre cum arată județul, deasupra tuturor cât de frumoși sunt oamenii de aici și câtă nevoie au de un lider la fel de frumos la suflet cum este domnul Veștea, domnul Scripcaru, oamenii care vor continua să modeleze Brașovul”, a conchis liderul PNL, Nicolae Ciucă.

Lucian Bode: Următorii 10 ani sunt cruciali în România, trebuie să accelerăm dezvoltarea

Alături de Nicolae Ciucă a fost și Lucian Bode, care crede că cei doi candidați liberali vor contribui la dezvoltarea rapidă a orașului Brașov.

„Adrian Veștea, George Scripcaru, veți pune Brașovul pe ruta accelerată! Liberalii nu vor ceda dinamismul economic pentru politicile pentru consum. Pentru că în 2020 am schimbat paradigma dezvoltării. Am schimbat cursul și am adus prosperitate prin investiții, repornire șantiere infrastructură. Am reușit sub guvernarea Nicolae Ciucă cea mai mare absorbție de fonduri europene. Și pentru acest lucru merită aplaudat”.

Despre oamenii noi din politică: „Vorba aceea: sedus și abandonat”

Guvernările locale și centrale liberale ale marilor proiecte. Ne luăm angajamentul să ducem România într-o nouă etapă istorică a dezvoltării. Nu ca alții care după 4 ani de stagnare în administrația locală le spun astăzi brașovenilor că nu le-a ieșit din prima si gasesc scuze puerile. Ba mai mult, unii dintre ei, unii au incercat să se cuibărească în partidele de guvernământ. Au avut 4 ani în care nu au clădit nimic

Nu-i mai crede nimeni pentru că nu au dus la bun sfârșit niciun proiect. Au tergiversat și în mandatul lui George. Cum e cazul de reconversie a zonei abandonate Rulmentul. Vorba aceea: sedus și abandonat. Cam asta a fost cu oamenii noi in politică

Ei nu sunt ân stare sa realizeze ceva pentru ca sunt conflictuali și se hrănesc din ura si scandal. Cand după 4 ani nu ai ce să pui pe masa realizărilor, vii cu aceleași promisiuni, e clar că ai eșuat lamentabil. Din păcate aceste experimente au fost pe spinarea brașovenilor, ar trebui să înceteze!

Povestea de succes trebuie reînnodată. Cu o echipă puternică la Primăria Brașov impreună cu George Scripcaru, și la CJ cu Veștea. Cu toții suntem oamen ai faptelor și proiectelor concrete. Altfel construiești când conduci o cumunitate servind interesele oamenilor, ale unei găști cvasianonime.

Ești primarul tuturor, ești președintele CJ, nu pentru a face fițe. Orgoliul e cel mai mare dușman al unei munci de construcție, mai ales în politică”, a mai spus Lucian Bode.

Bode: „Următorii 10 ani sunt cruciali in România”