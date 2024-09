Politica Nicolae Ciucă: Eu am convins prin fapte. Mi-am slujit țara cu credință







Nicolae Ciucă, care își dorește funcția de președinte al României, a subliniat că nu se consideră un vorbitor elocvent, ci mai degrabă un om al faptelor.

Potrivit acestuia, succesul său nu a venit din abilitatea de a convinge prin discursuri, ci din realizările concrete. Liderul PNL afirmă că România are acum nevoie de cineva care să demonstreze prin acțiuni, nu doar prin vorbe.

„Intrarea în politică este o chestiune pe care am făcut-o cu destul de multă greutate”

În aceeași notă, candidatul liberal la președinție se prezintă ca un specialist tehnic și fost militar, angajat în a urma regulile stricte ale profesiei sale. El recunoaște că nu excelează în arta retoricii, dar consideră că acest aspect nu diminuează capacitatea sa de a contribui efectiv la binele țării.

„Intrarea în politică este o chestiune pe care am făcut-o cu destul de multă greutate, gândindu-mă că nu am fost pregătit pentru aşa ceva. Eu nu am fost un om care să vorbesc, nu am, cum se spune, verbul la mine pentru a putea să transmit mesaje, să fac în aşa fel încât că conving oamenii din vorbe. Am făcut, în schimb, altceva: am convins prin fapte. Eu am fost un om care am fost învăţat să fac, nu să vorbesc”, a afirmat Nicolae Ciucă într-un interviu pentru Antena 3.

Nicolae Ciucă: Am fost un om care am fost învăţat să fac, nu să vorbesc

Întrebat dacă simte o frustrare legată de această latură a sa, care îl face un om al faptelor şi mai puţin al vorbelor, Ciucă a răspuns: „Am o chestiune de convingere personală, legată de faptul că am văzut mulţi care vorbesc, sunt foarte mulţi meşteri ai vorbelor, dar mai puţin meşteri ai faptelor şi pentru chestiunea aceasta eu cred că, la momentul de faţă, România, prin oportunităţile pe care le are, trebuie să aleagă pentru cel care într-adevăr se angajează şi se dedică întru totul faptelor”.

El admite că este, aşa cum au spus unii despre el, ”un om politic atipic”.

”Dar nu mă schimb”, adaugă Ciucă în acest context.

Întrebat care a fost cel mai important lucru pe care l-a făcut pentru ţară, liderul PNL a răspuns: ”Am slujit-o cu credinţă”.

Nicolae Ciucă: Îmi completez declarația de avere în zece minute

În același interviu, Nicolae Ciucă afirmă că nu este un om bogat şi că are nevoie de doar zece minute pentru a-şi completa declaraţia de avere.

Întrebat dacă este un om bogat, Nicolae Ciucă a răspuns negativ.

„Sunt un om care îşi împărtăşeşte bogăţia prin viaţa de familie. Am o familie frumoasă şi ea reprezintă cea mai mare bogăţie a mea. Dacă mă întrebaţi, îmi completez declaraţia de avere în zece minute”, a afirmat Nicolae Ciucă.

El e de părere că fiecare om trebuie să se întrebe ”ce să facă” cu prea multă avere.

„Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să avem o gândire cât se poate de realistă şi să ne gândim: Doamne, cât de mult ne trebuie, ce să facem cu atât?”, a mai afirmat liderul PNL, în acelaşi interviu.