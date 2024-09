Pace între PSD și PNL. Ciolacu îi trimite lui Ciucă ramura de măslin

București. Intrat în cursa pentru alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu încearcă să-și construiască o imagine de lider matur, înțelept, care se situează deasupra disputelor mărunte de pe scena politică. Așa se explică apelul pe care îl face către colegul și, totodată, rivalul său, din PNL, Nicolae Ciucă.

PSD se confruntă cu o situație electorală delicată, generată de nemulțumirile provocate de recalcularea pensiilor. Pensionarii sunt nemulțumiți, iar voturile pe care social-democrații se bazau, tradițional, sunt în pericol.

Confruntat cu criza socială, liderul PSD încearcă să mai reducă tensiunile din coaliția guvernamentală. Marcel Ciolacu are nevoie de liniște în coaliția de guvernare ca să se poată concentra asupra situației pensionarilor care amenință cu proteste. Totodată, pozează într-un înțelept, mai presus de măruntele dispute și certuri dintre reprezentanții celor două partide.

În acest context, flutură ramura de măslin către Nicolae Ciucă și îl îndeamnă să facă pace. El a declarat că ar dori ca atacurile dintre PSD și PNL să nu mai aibă loc. Mai mult, cele două partide să iasă împreună și să-și prezinte realizările. Așa, speră, nemulțumirile în creștere, față de el, ca imagine a guvernului se vor mai reduce.

„Și eu și Nicolae Ciucă greșim în acest moment. PNL și PSD se atacă și nicio jignire nu o să ne aducă niciun vot. Avem bazine diferite de alegători. Nici noi dacă îi jignim pe ei, nici ei dacă ne jignesc pe noi. Vor distruge trei ani de muncă împreună, în care am făcut o treabă bună pentru România și am trecut prin crize importante împreună. Trebuie mai bine să prezentăm ce am făcut împreună”, a spus Marcel Ciolacu.