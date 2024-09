Politica Nicolae Ciucă: PNL și PSD au șanse să își ducă candidatul în turul al doilea







Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Nicolae Ciucă, este de părere că „cele două partide mainstream PNL şi PSD au toate şansele să îşi ducă, fiecare, candidatul în turul al doilea”. El crede că Elena Lasconi nu are în spate un partid suficient de puternic pentru a accede în finala alegerilor prezidenţiale, iar în ceea ce îl priveşte pe Mircea Geoană, Ciucă este sceptic că acesta este cu adevărat independent.

Nicolae Ciucă, despre prezidențiale: Cele două partide PNL şi PSD au toate şansele

„Există această bătălie pentru cine intră în turul doi. Dacă ne uităm la poza politică, putem să vedem că cele două partide mainstream PNL şi PSD au toate şansele să îşi ducă, fiecare, candidatul în turul al doilea. Sigur că niciunul dintre candidaţi nu vine de niciunde şi fiecare are un istoric, fiecare are propria experienţă şi fiecare are propriile argumente şi mesaje care sunt îndreptate către electorat. (...) Cred foarte mult în ceea ce înseamnă organizarea, mobilizarea partidelor astfel încât să poată să vină şi sprijine aceste candidaturi”, a declarat Nicolae Ciucă.

Liderul PNL nu crede în șansa candidaților independenți

Liderul PNL a continuat: „Ştiţi care este chestiunea? Nu s-a întâmplat până acum ca un independent să câştige alegerile, este nevoie de o structură foarte bine organizată, este nevoie de tot ceea ce reprezintă filialele şi organizaţiile fiecărui partid în teritoriu pentru a putea să existe mobilizarea şi livrarea de mesaje către oameni pentru a putea să susţinem fiecare candidatura”, a afirmat Nicolae Ciucă, într-un interviu difuzat, joi seară, de Antena 3.

Ce crede Nicolae Ciucă despre șansele USR

Ciucă este de părere că USR nu este un partid suficient de puternic încât să îşi poată duce candidatul, pe Elena Lasconi, în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale

„Nici astăzi nu sunt (puternici – n.r.) Ne uităm la alegerile locale şi vedem că USR-ul a reuşit să obţină un 8% care nu reprezintă un fundament, o bază de la care să aibă speranţe că poate să spere la un candidat care să ajungă în turul doi”, afirmă liderul PNL.

Nicolae Ciucă a vorbit şi despre candidatura lui Mircea Geoană spunând, în acest context: „Dacă ar fi independent…”.

”Am făcut tot de-a lungul timpului, urcând treaptă cu treaptă în carieră”

Liderul PNL a mai spus că face politică pentru români: ”Trebuie să dai deoparte toate orgoliile, să vii cu soluții concrete.

Am făcut tot de-a lungul timpului, urcând treaptă cu treaptă în carieră, am trudit alături de camarazii mei pe care îi voi respecta toată viața. Suntem ce suntem nu datorită nouă, ci pentru că am făcut parte dintr-un colectiv de oameni, ne-am sacrificat alături de ei și de aceea îmi vine greu să vorbesc despre mine.

Când vine vorba de cunoașterea unei țări și prerogativele președintelui, unul dintre prerogative se referă la ședințele CSAT. Acestea presupun o pregătire profesională și un anumit curaj în a lua decizii. Diferența rezidă în această parte pe care consider că doamna Lasconi nu o are.

În 2027 avem posibilitatea să ajungem la PIB de 500 miliarde de euro. Acum suntem la o medie de 82% față de media europeană. Avem toate șansele ca până în 2030 să ajungem la 90%. Așa văd eu România”.