Traian Băsescu nu-l iartă pe Geoană: Pot să-l bat a treia oară, fără să candidez

Traian Băsescu nu stă pe gânduri și îi dă replica lui Mircea Geoană, după ce acesta din urmă a declarat că l-ar ocoli pe fostul președinte pentru a-l propune într- o funcție pentru că e „într-o zonă de degradare biologică”.

Mai mult decât atât, Mircea Geoană susține că ar fi bine ca fostul președinte „să facă altceva” și că „nu a lăsat o amintire bună”.

Replica lui Băsescu pentru Geoană: Pot să-i înțeleg resentimentele

În cadrul unei intervenții telefonice, Traian Băsescu a reamintit că l-a învins pe Mircea Geoană atât în cursa pentru Primăria Capitalei, cât și la alegerile prezidențiale. În acest context, fostul președinte mărturisește că îi înțelege „resentimentele”.

„Ca să fim în zona exactă nu a fost contracantidatul meu numai la președenția României. I-am administrat două bătăi și pot să îi înțeleg resentimentele, dar afirmațiile pe care le face, în care se vede că distribuie deja misiuni unor foști demintari mi se pare ca se pune în poziția de a doua „Mihaela, dragostea mea”, a declarat fostul președinte.

Traian Băsescu, despre Mircea Geoană: „Deja se vede președinte”

„Deja distribuie si nominalizeaza misiuni, se vede președinte”, a continuat Traian Băsescu. Acesta nu a evitat să aducă în discursul său și gafa făcută de candidatul la președinție, care în timpul anunțului candidaturii sale, la un moment dat, a făcut trimitere la Regele Mihai și i-a urat sănătate, ca și cum acesta ar fi încă în viață.

„Am 72 de ani, în mod categoric nu mai am sănătatea unui om de 32 de ani. Am o operație pe coloană, pe aortă, internări, dar nu mă face sa fiu la nivelul de degradare, nu mă face să doresc sanatate Regeliui Mihai I”, a mai spus Traian Băsescu.

„Domnia sa are o obsesie generată de propriile gafe”

Fostul președinte a continuat: „Nu poți să nu corectezi imediat dacă a fost o greșeală. Probabil doamna Mihaela i-a dat o palmă peste ceafă și i-a spus ca Mihai I a murit.

Sincer să fiu, nu cred ca mai am mare lucru de continuat, dar dacă discutăm de deprecieri la oameni politici, trebuie să vă spun ca nu eu am apărut în filmulețe în care cer bani pentru un loc eligibil pe liste, nu eu am promis funcții și am cerut 200.000 de mii de euro, așa cum apar în imagini la diverse televiziuni.

Nu eu am provocat redeschiderea disputei, ci domnul Geoană, si aș vrea să îi spun un lucru foarte direct: nu mi-am propus sa fiu parte a acestei campanii, dar nici nu vreau sa il pun in situatia să il bat pentru a treia oară, de data aceasta fără să candidez. Eu nu l-am obligat pe Geoană să mă cheme in dispută publică, el a făcut-o în mod deliberat are o reacție și ar putea să aibă mult mai multe până în decembrie”, a conchis Traian Băsescu.