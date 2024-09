Politica Mircea Geoană, despre momentul când a luat decizia de a candida: Mi s-a strâns stomacul







Mircea Geoană a vorbit despre momentul când a luat decizia de a candida la alegerile prezidențiale spunând că i s-a „strâns stomacul” arunci când s-a declanșat războiul la granița României. Atunci a început să-i fie puțin teama pentru viitorul țării noastre.

Mircea Geoană, despre decizia de a candida la prezidențiale

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a intrat în cursa pentru Palatul Cotroceni ca independent. Fostul lider al PSD a explicat motivele care l-au împins să ia această decizie. Totul a culminat cu războiul de la graniță afirmând că „mi s-a strâns stomacul și a început să mă ia puțin teama pentru viitorul țării mele”.

Mircea Geoană a mai declarat a trecut printr-o „perioadă de căutare”, dar într-o zi când er eram în aeroport, la Varșovia, un domn care lucra pentru o firmă suedeză în Polonia, care venea acasă, l-a întrebat dacă va candida. Răspunsul său de atunci a fost „cred că da”.

Fostul secretar general adjunct al NATO a mai spus că a urmat „o întrebare lungă și grea cu mine, cu familia, cu sufletul, amintirile despre politica românească, cu greșelile pe care le-am făcut”.

Mircea Geoană, despre decizia de a candida la prezidențiale. Sursa foto: Facebook

Fostul secretar general adjunct al NATO: Decizia interioară e luată de ceva timp

Mircea Geoană a mai subliniat faptul că în toți acești ani de la NATO i-au arătat „și știu de la locul faptei cât de complicată este lumea, cât de grea o să fie perioada următoare și câte pericole și oportunități”. În urma acestei analize, într-un fel, mai spune Geoană, „decizia interioară e luată de ceva timp”.

Fostul lider al PSD a mai vorbit despre oportunitățile pe care i le-a oferit viața spunând că a început ca „inginer pe șantier, am fost la Externe, am devenit rapid ambasador în America la 37 de ani, iar de atunci am început să muncesc aproape obsesiv, încăpățânat, fără pauză, fără nimic altceva în cap decât să bag România în NATO”.

Mircea Geoană: A fost misiunea vieții mele

Geoană a mai mărturisit în emisiunea cu Mihai Gâdea că aceasta „a fost misiunea vieții mele” A fost acel moment în care să „aducem țara din comunism înapoi în democrație și în capitalism, și în libertate”.

Nu a uitat să pomenească despre acel momentul din 2009 urmând cu „mazilirea mea din politică”. A fost o perioadă în afara politicului care i-a făcut mult bine, a recunoscut fostul secretar general adjunct al NATO.

Iar faptul că s-a îndepărtat de politica românească a venit cu „șansa aceasta nesperată de a veni la NATO”. Geoană a recunoscut că „am avut o perioadă în care vă spun că începusem să caut job-uri.

Nu ascunde faptul că au existat oferte de muncă după plecarea de la NATO, nu este este suficient, spunând că „momentul în care a început cu adevărat să încline balanța a fost începutul războiului în Ucraina”, iar acum este oficial candidat pentru funcția de președinte al României.