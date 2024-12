Atac armat la o școală. Cinci morți și șapte răniți. Suspectul ar fi un minor. Video

Un atac armat a avut loc la Abundant Life Christian School din Madison. În urma atacului sunt cel puţin cinci morţi, șapte răniți și inclusiv un suspect minor.

Cinci persoane şi un suspect minor au fost ucise luni într-un atac armat la o şcoală, Abundant Life Christian School, în Wisconsin, la care poliţia anunţă că a intervenit.

Poliţia anunţă într-o conferinţă de presă că alte şapte persoane au fost rănite şi au fost transportate la spitale vecine. Intervenţia poliţiei nu a necesitat folosirea armelor din dotare, anunţă poliţia. Şcoala a fost evacuată, iar o anchetă se află în desfăşurare.

UPDATE: First videos from the location of the shooting at the Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin. Local emergency scanners are reporting that up to 12 people may have been injured and the shooter is down. pic.twitter.com/zUcY4h00Qs

