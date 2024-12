Sport Marea problemă a României în preliminariile CM. Avertismentul de care trebuie să ținem cont







Marcel Răducanu, fostul fotbalist care a făcut carieră la Steaua și Borussia Dortmund, recunoaște că România a avut noroc la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Cu toate acestea, Austria este o echipă foarte valoroasă, care încearcă să copieze fotbalul german, și care ne va pune probleme inclusiv la București.

Marcel Răducanu se bucură pentru grupa României de la preliminarii și crede că șansele de calificare ale tricolorilor sunt foarte mari.

„E bine că am avut noroc pentru că în trecut am avut și ghinion. Chiar e o grupă de care nu poți să te plângi. Dacă nici acuma nu te califici… Suntem pe un drum bun din ce am arătat până acum. Eu zic că s-a văzut o transformare în jocul echipei de când a venit Mircea Lucescu", a spus el pentru fanatik.

Principalul adversar cu care România se va bate pentru primul loc algrupei va fi, în opinia lui Marcel Răducanu, Austria.

Jucătorii importanți ai Austriei

"Sper să joace fotbal și să ne calificăm, să creștem de la meci la meci. Să arătăm bine și cu Austria, o echipă mai puternică”, a spus fostul mare fotbalist.

Marcel Răducanu a venit cu mai multe argumente. El a numit jucătorii austrieci care ne pot pune probleme în meciurile directe.

„Marcel Sabitzer e un jucător care îți sare în ochi imediat. E un jucător de echipă, muncitor, care cere tot timpul mingea, dar mai face și greșeli.

Îi place să joace, dar trebuie să mai dea și niște goluri. E un jucător plăcut și care e de bază la naționala Austriei.

A jucat bine și la Leipzig, dar apoi în Anglia nu a făcut nimic. Acum a început să își dea drumul”, a spus el.

Marcel Răducanu a continuat cu lista preferaților săi.

"Și mai sunt câțiva. Schmid de la Werder Bremen, în dreapta e Wimmer, un jucător tânăr de la Wolfsburg.

Stoger în fața de la Borussia Monchengladbach, și Mwene, fundaș stânga la Mainz. Plus că pot să mai apară”, a declarat fostul fotbalist.

Edi a început, Lucescu îi duce munca mai departe

Cât despre România, Marcel Răducanu este foarte optimist.

Fostul mare jucător știe care sunt atuurile României: „Eu am senzația că o să ne calificăm.

Edi a făcut o familie și e o echipă compactă, unită, care are disciplină tactică și pe care Lucescu o va cere și mai mult. Aleargă și luptă unul pentru celălalt, au mentalitate și atitudine”.