Nicolae Ciucă: Ciolacu și-a slujit partidul, eu mi-am slujit țara. Geoană este candidatul PSD

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a declarat că ceea ce îl diferenţiază de Marcel Ciolacu este o chestiune la care se răspunde foarte simplu: El şi-a servit partidul, eu mi-am servit ţara. Despre Mircea Geoană, Ciucă a spus că este candidatul PSD arătând că acesta nu este independent atâta timp cât a fost timp de cinci ani preşedintele PSD. Despre Elena Lasconi, preşedinta USR, Ciucă a arătat că aceasta are în ultima vreme o activitate care ridică semne de întrebare, cu referire al afirmaţia ei despre diaspora.

”Ce mă diferenţiază de Marcel Ciolacu este o chestiune la care se răspunde foarte simplu: El şi-a servit partidul, eu mi-am servit ţara. Cred că este un plus faţă de oricare candidat pentru că toată viaţa mea profesională, am ajuns în politică după aproape 40 de ani de activitate profesională şi nu am făcut nimic altceva decât învăţ să iubesc decât am crezut vreodată că pot să iubesc România, să lucrez cu oamenii şi să fac în aşa fel încât să fac tot ceea ce îmi stă omeneşte cu putinţă să facă ceea ce trebuie pentru oameni”, a declarat Nicolae Ciucă la ProTv, întrebat despre contracandidatul său de la PSD. Ciucă a precizat că ”Mircea Geoană este un candidat al PSD”.

”Domnia sa a fost preşedintele PSD pentru cinci ani. Este un membru al PSD, nu poate fi independent atâta timp cât a fost timp de 5 ani preşedintele PSD”, a mai spus Ciucă.

Nicolae Ciucă: Românii din diaspora merită tot respectul

Despre Elena Lasconi, Nicolae Ciucă a afirmat că ”are o activitate care în ultima perioadă de timp ridică anumite semne de întrebare”.

”Cel puţin a avut câteva declaraţii legate de românii din diaspora care au plecat din ţară doar pentru că li s-a părut mai facil să cumpere un bilet decât să rămână în ţară. Eu cred că românii din diaspora merită respectul şi consideraţia noastră pentru că nu au plecat de bine, au plecat pentru că şi-au găsit o viaţă mai bună în diaspora şi au avut o contribuţie în dezvoltarea României”, a spus liderul liberal.

Despre George Simion, Ciucă a spus că nu poate să facă o comparaţie cu acesta: ”Suntem din generaţii diferte, avem viziuni diferite şi politic suntem totalemente pe axe care nu au nicio convergenţă”.

Despre candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile parlamentare

Despre proiectul de lege prin care preşedintele Klaus Iohannis poate candida la alegerile parlamentare, Nicolae Ciucă a spus că PNL nu îi dă un job, ci românii, dacă îl vor alege, va face parte din viitorul Parlament sau nu, dacă va decide să candideze. Ciucă a mai spus că şeful statului are o experienţă în politica externă şi apărare, şi o astfel de experienţă nu se iroseşte ci trebuie valorificată.

”Decizia aceasta vine să restabilească un drept democratic, şi anume dreptul fiecărui cetăţean de a alege şi a fi ales. Nu este vorba doar de preşedintele Iohannis, nu vorbim de persoane, vorbim de dreptul absolut democratic al unui cetăţean de a alege şi a fi ales. În momentul de faţă, restabilim acest drept, această libertate”, a spus preşedintele PNL.

”A fost un președinte cinstit”

Întrebat de ce PNL a depus proiectul acum, Nicolae Ciucă a precizat că ”au considerat că este momentul să vină cu o astfel de decizie.

”Noi, PNL, de fiecare dată, şi dacă vă uitaţi în Statutul nostru am valorificat toată experienţa acumulată de către liderii partidului, nu avem niciun lider de partid care să nu fie în Biroul Politic Naţional. Nu îi dăm un job, românii, dacă îl vor alege, înseamnă că domnia sa va face parte din viitorul Parlament sau nu, dacă va decide să candideze. În momentul de faţă este vorba doar de reabilitarea unui drept democratic pentru un cetăţean.

Preşedintele Iohannis, nu am avut niciodată niciun fel de limitare să spun despre domnia sa două lucruri absolut esenţiale, a fost un preşedinte cinstit şi a avut un comportament absolut democratic. Are o experienţă în politica externă şi în tot ce înseamnă spectrul problemelor de apărare, motiv pentru care o astfel de experienţă nu se iroseşte, trebuie valorificată”, a spus Ciucă despre Klaus Iohannis.