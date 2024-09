Elena Lasconi critică dur românii din diaspora: E simplu să pleci

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel și candidată la președinția României din partea USR, a criticat dur românii care au decis să emigreze, sugerând că aceștia și-au trădat țara prin acest fapt. Aceasta a dorit să puncteze că, spre deosebire de ei, a ales să rămână în România și să contribuie la schimbare din interior, ceea ce a generat controverse și reacții din partea comunităților de români din străinătate.

Fosta jurnalistă a transmis un mesaj controversat, sugerând o critică la adresa românilor care au ales să plece din țară, subliniind că ea a rămas, în contrast cu aceștia. „Cel mai simplu este să îți iei un bilet și să pleci în altă parte,” a afirmat ea, reluând ideea că românii care au emigrat au „abandonat” țara, urmărindu-și doar interesele personale. Declarația sa poate fi interpretată ca o acuză directă, sugerând că acești oameni ar fi trădători ai țării.

„Eu am pornit de jos, știu prin ce greutăți trec românii, pentru că am bătut țara asta în lung și în lat 25 de ani ca jurnalist și am coborât acolo unde politicienii nu coboară, acolo unde-i durere, acolo unde într-o casă nu au ce mânca copiii, unde stau câte nouă sau câte zece într-o cameră și e greu, e greu. […] Nu vreau să mă laud, nu îmi place să vorbesc despre mine și să mă laud și să zic mamă, cine sunt eu… Dar sunt loială, nu sunt o trădătoare și iubesc țara asta pentru că cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte„, a declarat Elena Lasconi la Antena3CNN.