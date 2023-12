Nicolae Ciucă anunță un buget istoric pentru România în 2024: peste 350 de miliarde de euro

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, afirmă că bugetul României pentru anul 2024 va depăși 350 de miliarde de euro, reprezentând o cifră istorică pentru țară.

Într-o comparație cu începuturile României democratice în 1990, bugetul țării a ajuns la valori extreme. Imediat după Revoluție, bugetul țării noastre era de 28,9 miliarde de dolari.

Nicolae Ciucă anunță un buget axat pe investiții

„Bugetul României pentru anul viitor va fi de aproximativ 350 de miliarde de euro. Anul acesta am avut peste 300 de miliarde de euro. Am avut o creștere și anul acesta, dar anul viitor am luat măsuri pentru a crește și pentru a ajunge la 350 de miliarde de euro”, a transmis liderul PNL.

Nicolae Ciucă a subliniat că bugetul este axat pe investiții, reprezentând o asumare politică pentru schimbarea paradigmelor economice de la o bazată pe consum la una orientată către investiții.

7,3% din PIB se va duce pe investiții în 2024

Nicolae Ciucă a adăugat că, pentru anul 2024, se preconizează un buget de investiții de 124 de miliarde de lei, reprezentând 7,3% din PIB. În întreaga țară, se observă o intensificare a activității în domeniul construcției de drumuri și al dezvoltării de proiecte.

De asemenea, s-a asumat angajamentul de a avansa în digitalizare, cu accent pe îmbunătățirea relației dintre cetățeni și stat.

„Este singura noastră șansă! Ați întrebat de unde luăm acești bani. Digitalizarea va însemna o radiografie clară a economiei românești”, a spus Nicolae Ciucă, la DC News Live.

Nicolae Ciucă dă asigurări că sunt fonduri pentru creșterile de pensii

Președintele PNL a asigurat că se vor aloca resurse pentru majorarea pensiilor în anul următor, precum și pentru implementarea celorlalte inițiative planificate de către guvern.

Nicolae Ciucă subliniază că sursele financiare provin din mai multe direcții, inclusiv din creșterea economică. Este prima oară când veniturile din economie vor înregistra o creștere, de la 27% la 29,6%, aducând un aport nominal de peste 35 de miliarde de lei.

„Şi sunt celelalte două proiecte pe care le-am asumat, pe de-o parte legea anti-evaziune, care pe calculele de la Ministerul de Finanţe asigură un plus la venituri de aproximativ 10 miliarde de lei, şi Legea 296, care, prin aplicarea ei, de asemenea, asigură aproximativ 16 miliarde de lei.

Ca atare, printr-un management cât mai coerent şi cât mai aplicat la nivelul fiecărei instituţii a statului vom asigura veniturile necesare ca să putem asigura aceste cheltuieli”, a spus Ciucă.