Nicolae Ciucă face apel la revenirea „liberalilor rătăcitori” în PNL

Nicolae Ciucă face apel la revenirea „liberalilor rătăcitori” în partid, în contextul alegerilor ce vor urma anul viitor. El a făcut acest apel, alături de Valeriu Stoica, la un eveniment dedicat relansării Institutului de Studii Populare. Discursul politicianului vine în contextul viitorului an electoral.

PNL este din ce în ce mai izolat pe scena politică, între PSD, pe care l-a ales la guvernare și mult trâmbițatul Pol de Dreapta. Acesta din urmă ar urma să fie o alianță între USR, Forța Dreptei și PMP. Oficializarea sa întârzie, negocierile fiind mai dificile decât ar fi fost normal. Drept care, liberalii fac eforturi ca să atragă, cel puțin PMP.

Președintele PNL face apel la „liberalii rătăcitori” să revină în partidul din care au plecat, fără să nominalizeze, însă, vreo organizație anume. El a invocat pilda fiului rătăcitor, declarându-se convins că cei ce „rătăcesc prin lume” vor vedea unde este „adevăratul liberalism”.

„Mi-a venit în minte o pildă din Biblie, pilda fiului risipitor, care după ce a bântuit prin lume, la un moment dat s-a întors tot acasă. Cam tot aşa este şi cu cei care astăzi bântuie prin anumite abordări şi poziţionări, dar în final vor realiza că adevăratul liberalism este la PNL. Şi ştiţi de ce? Pentru că faţă de ei, mai are ceva în plus, care nu se regăseşte la niciun alt partid. Are sintagma «naţional». Naţional, eu am înţeles, patriotism”, a spus Nicolae Ciucă.