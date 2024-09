Social Nicolae Ciucă: Acasă la Plenița umblam mai mult desculț







În cartea intitulată „În slujba țării”, liderul PNL, Nicolae Ciucă, rememorează mai multe momente din copilăria și adolescența sa, legate de familie, prieteni, colegi și profesori.

Nicolae Ciucă: Acasă la Plenița umblam mai mult desculț

Nicolae Ciucă își amintește de anii copilăriei de la Plenița, comuna natală, când umbla mai mult desculț, chiar și după ploaie. Colinda locurile din apropiere, pădurile și luncile de lângă sat. A păstrat legătura cu locurile natale chiar și după ce s-a mutat de la Plenița la Craiova.

„M-am mutat chiar atunci când Universitatea Craiova câștiga pentru prima dată Cupa României”, scrie Nicolae Ciucă în carte, amintindu-și apoi de meciurile pe care le-a văzut pe stadionul din Bănie când era copil și adolescent.

„Mergeam ... să-i vedem pe Ștefănescu, Balaci, Ungureanu sau Cămătaru, parcă ne simțeam împreună, pentru că susțineam cu toții aceeași echipă”.

Ce carieră își doreau părinții pentru Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă notează în carte că tatăl lui ar fi vrut ca băiatul lui să meargă la un liceu energetic, dar el a ales liceul militar. Liderul PNL își amintește că programul era dur: „Deșteptarea era la ora șase. Deșteptarea ... însemna să sari ca ars din pat și în doar zece minute să fii pe platou, la înviorare. Gimnastica de înviorare se făcea pe orice vreme... Dacă era iarnă, mai abitir te mișcai, să-ți dezmorțești membrele înțepenite de frig”.

Cartea „În slujba țării” este structurată în trei părți distincte

Prima parte este dedicată copilăriei sale petrecute în Plenița, un sat din județul Dolj. A doua parte se concentrează pe cariera sa militară. A treia parte este dedicată viitorului și include elemente din programul său de candidat politic.

Alegerea lansării cărții la Cetate are o semnificație specială, având în vedere apropierea geografică și legătura de suflet pe care Ciucă o are cu regiunea. Moșia de la Cetate a lui Mircea Dinescu este un punct de referință pentru evenimente literare și de film. Localitatea este situată pe malul Dunării și are o importanță istorică și culturală deosebită, fiind un loc unde tradițiile și arta se împletesc într-un mod unic.