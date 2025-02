Update. Dialog tensionat între Zelenski și Trump: Vă jucați cu Al Treilea Război Mondial. Ați spus mulțumesc vreodată?

Update.

Donald Trump i-a spus lui Zelenski „să fie recunoscător” și l-a acuzat că „se joacă cu al Treilea Război Mondial”, transmite BBC. Potrivit reporterilor aflați în cameră, Zelenski, vicepreședintele american JD Vance și Trump sunt blocați într-o serie de schimburi tensionate.

Vance l-a acuzat pe Zelenski că este „lipsit de respect față de SUA”. Trump a afirmat apoi că liderul ucrainean „se joacă cu Al Treilea Război Mondial”.

Întâlnirea s-a încheiat cu Trump spunându-i lui Zelenski că nu este „foarte recunoscător”. ”Ați spus mulțumesc vreodată? Nu am auzit cuvinte de apreciere”, a mai spus Trump.

Volodimir Zelenski i-a replicat nervos în mai multe rânduri președintelui Trump, spunând că Ucraina a mulțumit SUA pentru ajutor.

„Eu vrea să opresc războiul, dar vreau să am garanții”, a mai spus Trump.

„Nu ați vorbit cu mine, ați vorbit cu Biden, care nu este prea deștept. Trump v-a dat rachete Javelin. Nu aveți cărți în mână”, a mai spus Trump

„Nu aveți poziție de avantaj. Riscați al treilea razboi mondial. Ați mulțumit vreodată cuiva pentru ajutorul primit?”, a adăugat președintele republican.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit, vineri, la Casa Albă de omologul său american, Donald Trump, în cadrul primei sale vizite oficiale la Washington de la instalarea administrației Trump. Întâlnirea, considerată una de maximă importanță pentru relațiile bilaterale, are în centrul discuțiilor un acord strategic ce vizează resursele minerale ale Ucrainei.

.@VP: "Do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?"@POTUS: "You don't have the cards right now. With us, you start having cards ... You're… pic.twitter.com/iTYyAmfuCJ

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 28, 2025