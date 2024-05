Monden Nicki Minaj, probleme după ce a scăpat din arest. Furia fanilor e mare







Nicki Minaj a fost aspru criticată de fani după ce concertul pe care artista trebuia să îl susţină la Manchester a fost anulat în ultimul moment, întrucât ea fusese arestată pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam. Mulți dintre fani deja o așteptau pe stadion.

Nicki Minaj a fost arestată

Cântăreața a fost arestată pentru suspiciuni de export de droguri uşoare, după care a fost amendată şi i s-a permis să îşi continue călătoria, a anunțat Poliţia olandeză.Cu toate acestea, ea nu a reuşit să ajungă la timp la Manchester pentru a susţine concertul de sâmbătă. Peste 20.000 de fani se aflau pe stadion și au fost trimiși acasă.

Fanii sunt foarte dezamăgiți

Între aceştia se afla Imogen Pope (18 ani) din Newton-le-Wilows in Merseyside, care a spus că este „foarte furioasă”.„Am cheltuit 150 de lire pe bilet şi mi-am luat o zi liberă de la serviciu şi am aici aproape trei ore aşteptând şi ni s-a spus că nu va avea loc”, a declarat ea. Ellis Day (17 ani) din Cheshire a spus că este „complet devastată”: „Am venit aici, am petrecut întreaga zi pregătindu-ne, pentru a vedea că se întâmplă asta. Este dezamăgitor când aveam speranţe şi am cheltuit bani şi ni s-a spus chiar în ultimul moment că ea nu va veni”.

Fanii au putut intra pe stadion la ora locală 19.00, iar concertul trebuia să înceapă la 21.30. Aceștia au huiduit-o pe artistă și au făcut scandal pe rețelele de socializare. Se pare că avionul despre care se crede că o transporta pe Minaj era încă la Amsterdam când a fost amânat spectacolul de la Manchester.

Nu este pentru prima dată când se întâmplă asta

Unii fani s-au întrebat de ce show-ul nu a fost anulat la ora 17.00, când artista a fost arestată. Aceasta este cel mai recent incident de la noul stadion de 450 milioane de lire, care a fost obligat să amâne, în ultimele săptămâni, şi alte spectacole, susţinute de artişti precum Olivia Rodrigo, Take That şi Peter Kay, după o serie de întârzieri şi probleme tehnice, potrivit BBC.