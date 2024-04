Social Consumul de droguri, reglementat printr-o nouă lege. Pedepsele vor fi doar cu executare







Consumul de droguri ar urma să fie reglementat printr-o nouă lege care va include pedepse doar cu executare. Inițiatorii acestei legi sunt senatorul Robert Cazanciuc, fostul ministru al Justiției, și deputata PSD Diana Tușa.

Consumul de droguri, reglementat printr-o nouă lege

Senatorul Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, și deputata PSD Diana Tușa sunt autorii unei propuneri legislative care prevede pedepse de până la 25 de ani de închisoare pentru furnizarea de substanțe psihoactive, în cazul în care acest lucru rezultă în decesul unei persoane.

Proiectul mai impune sancțiunisevere pentru operațiunile ilegale cu astfel de substanțe, îndemnul la consum sau finanțarea traficului și consumului de droguri. Deși legea a fost adoptată de Senat, stă de mai bine de 4 luni "în sertar" la Camera Deputaților, în timp ce fenomenul drogurilor continuă să crească în România.

Ce prevede noua lege

În noua lege pentru consumul de droguri se introduc circumstanțe agravante pentru furnizarea de droguri către minori și pentru facilitarea consumului în diverse locații.

Persoanele care dețin, închiriază sau administrează clădiri folosite pentru consumul de droguri se expun riscului de până la 5 ani de închisoare. De asemenea, propunerea prevede majorarea cu o treime a pedepselor pentru traficanții care acționează în locuri sensibile, cum ar fi spitalele, școlile sau penitenciarele.

Propunerea legislativă mai include interzicerea amânării aplicării pedepselor pentru conducerea sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive. Camera Deputaților discută un astfel de proiect de lege care vizează reformarea și intensificarea măsurilor împotriva traficului și consumului de droguri, inclusiv prin introducerea de noi infracțiuni și majorarea pedepselor existente în legislația penală, conform informațiilor prezentate de Jurnalul.

Doar pedepse cu executare

Mai exact, proiectul de lege propus introduce reglementarea conform căreia "nu se poate amâna aplicarea pedepsei în cazul infracțiunilor prevăzute de articolele 335 și 336 din Codul penal". Acestea includ conducerea unui vehicul fără permis de conducere, respectiv conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.

Proiectul propune și modificarea articolului 336 din Codul penal, astfel încât "conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 grame per litru alcool pur în sânge să fie pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi". De asemenea, "aceeași pedeapsă se aplică și persoanei care conduce un vehicul sub influența unor substanțe psihoactive și pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere".

Consumul de droguri ar urma să fie pedepsit cu ani grei de închisoare

Conform propunerii, cei care desfășoară operațiuni cu astfel de produse fără autorizație ar urma să fie pedepsiți cu închisoare între 2 și 7 ani. În cazul în care aceste operațiuni duc la decesul victimei, pedeapsa ar fi între 15 și 25 de ani de închisoare, cu interzicerea exercitării unor drepturi.

De asemenea, se propune adăugarea a cinci articole noi în Legea 194/2011, care să reglementeze sancționarea furnizării locațiilor destinate consumului ilegal de produse psihoactive, administrarea sau distribuirea acestor produse fără rețetă, îndemnul la consum ilegal și finanțarea infracțiunilor în acest domeniu. Propunerea include și circumstanțe agravante, precum consumul ilegal în școli, spitale, închisori sau la evenimente culturale, precum și implicarea minorilor în săvârșirea acestor infracțiuni.

În plus, se vor considera circumstanțe agravante și cazurile în care produsele psihoactive sunt amestecate cu alte substanțe periculoase pentru viața și integritatea persoanelor.