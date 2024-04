Politica Averea colosală a candidatului USR la primăria Cluj. Cine este omul de afaceri Viorel Băltărețu







Viorel Băltărețu, candidatul USR la primăria Cluj, este un potent om de afaceri în domeniul mobilei. Asta o demonstrează și declarația lui de avere, de la camera deputaților. Numai din dividendele de la fabrica în cauză acesta încasează aproape jumătate de milion de lei.

Nu de alta, dar cum este deputat, nu mai poate el să fie implicat în mod direct în această afacere. Cert este că în acest moment, parlamentarul USR are mai multe terenuri, dintre care două sunt cumpărate, iar restul de trei au ajuns în posesia lui prin mai multe contracte de donație.

Candidatul la primăria Cluj, acțiuni și investiții de peste 2 milioane de lei

Toate terenurile sunt intravilane, se află în Cluj și însumează peste 6.000 de metri pătrați. De altfel fostul antreprenor a reușit să cumpere și două apartamente în Cluj, o casă de 297 de metri pătrați, tot în Cluj și o altă casă pe care a primit-o donație, în Alba. La capitolul conturi, parlamentarul stă foarte bine. Are economii și în lei și în euro, dar și în dolari.

Cei mai mulți bani, acesta îi are strânși în lei, unde a reușit să pună deoparte peste 400.000 de lei. De asemenea, fostul antreprenor are mai multe acțiuni la mai multe companii. La BRD are acțiuni de 67.165 de lei. Mai are la SIF Banat și Crișana acțiuni în valoare de 36.600 de lei. De asemenea a investit și în OMV suma de 12.967 de lei.

Încasează și dividendele de la firma soției

Și la Banca Transilvania are acțiuni de 163.371 de lei. De asemenea și la MF are hârtii de valoare de 25048 de lei și de 4323 de euro. La trend Furniture, compania lui are acțiuni de 2620070 de lei.

De asemenea la compania soției are acțiuni de 173.334 de lei. A și dat mai multe împrumuturi în valoare totală de peste 150.000 de lei. Pe lângă dividendele de la firma de mobilă acesta mai încasează și pe cele de la firma soției, în valoare de 88.440 de lei.